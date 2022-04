Petróleo alivia mas continua acima da fasquia dos 100 USD

O petróleo está a aliviar, mantendo-se no entanto acima da fasquia dos 100 USD por barril, depois de o presidente russo ter afirmado que as negociações entre Kiev e o Kremlin chegaram a “um beco sem saída”, alimentando a preocupação sobre o aperto da oferta mundial de ouro negro.

O West Texas Intermediate (WTI) referência para o mercado norte-americano segue a desvalorizar 0,12% para 100,48 USD o barril, depois de esta terça-feira ter escalado 6,7%, a maior subida em três semanas.

Já o Brent do Mar do Norte referência para as exportações angolanas segue a ser negociado na linha de água (-0,08%) para 104,56 USD o barril, depois de disparar mais de 7% durante o dia de ontem.

A guerra na Ucrânia agravou ainda mais o desequilíbrio entre oferta e procura de ouro negro.

Para agravar este cenário, o maior comerciante independente de ouro negro do mundo, o Vitoul Group, anunciou que vai deixar de comprar petróleo russo até ao final do ano.

A aliviar do lado da procura estiveram os confinamentos em algumas regiões da China, que em março viu as importações caírem e as exportações abrandarem, segundo a informação citada pela Bloomberg.