Petróleo a caminho do maior ganho semanal em oito meses e gás desce 6%

O petróleo está a valorizar ligeiramente, seguindo assim a caminho do melhor ganho semanal desde Março, numa altura em que os investidores seguem em rescaldo da decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+), que decidiu cortar em dois milhões de barris por dia a produção de Novembro.

Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é a referência para as importações europeias, avança 0,39% para 94,79 USD por barril.

Já o West Texas Intermediate (WTI), “benchmark” para os Estados Unidos, soma 0,37% para 88,78 USD por barril.

Este movimento da OPEP+ “pode ser um ponto de viragem para o mercado”, explicam analistas do Australia & New Zealand Banking Group. “O sentimento era de baixa em antecipação de um enfraquecimento da economia global e esta decisão deve ‘apertar’ o mercado”.

No mercado do gás, os futuros estão a cair depois de dois dias de ganhos, com os responsáveis europeus à procura de arrefecer uma crise energética. Entre as medidas em causa poderá estar um limite temporário no preço do gás, embora não seja ainda claro qual o mecanismo a ser considerado.

O gás negociado em Amesterdão (TTF), que serve de referência para o mercado europeu, perde 6,1% para 165 euros por megawatt-hora.

