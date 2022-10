Petróleo a caminho de primeiro ganho mensal desde Maio

O petróleo negoceia em terreno positivo numa altura em que o dólar recua e em que os investidores avaliam as restrições da oferta a muito curto prazo, a par de um maior apetite pelos activos de risco, incluindo as matérias-primas. O ouro negro segue agora a caminho do primeiro ganho mensal desde Maio.

O West Texas Intermediate (WTI) soma 0,19% para 84,74 USD por barril, depois de dois dias de perdas. Já o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias - negoceia na linha d’ água, mais inclinado para terreno positivo (0,05%) para 93,34 USD por barril.

O petróleo tem oscilado entre ganhos e perdas nas últimas sessões, à boleia da subida ou descida do dólar, que influencia as matérias-primas denominadas na nota verde. Esta terça-feira, o dólar está mais fraco favorecendo assim o petróleo. Os investidores preparam-se ainda para uma redução da produção do petróleo em Novembro, conforme anunciado pela OPEP+