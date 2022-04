Petróleo a caminho de fechar terceira semana de perdas

O petróleo caminha para a terceira perda semanal, motivada pelos confinamentos na China que têm levado a uma diminuição da procura pelo maior importador de ouro negro do mundo.

Este mercado está a sofrer um choque provocado pelas declarações do presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, que admitiu a possibilidade de subir as taxas de juro em 50 pontos base já em Maio.

O West Texas Intermediate, em Nova Iorque, está a cair 0,59% para 103,18 USD por barril, depois de ter desvalorizado mais de 1% durante a manhã desta sexta-feira, para 103,18 USD o barril, tendo mergulhado mais de 4% esta semana, segundo os dados compilados pela Bloomberg.

Já o Brent do Mar do Norte, negociado em Londres, de referencia as exportações angolanas regista uma queda de 0,57% para 107,71 USD por barril.

O petróleo já subiu 35% desde o início do ano, tendo o desequilíbrio entre procura e oferta sido agravado pela invasão russa à Ucrânia.

O futuro parece ser incerto, já que por um lado continuam os confinamentos em alguns centros financeiros da China, como Xangai, aliviando assim o mercado pelo lado da procura, enquanto por outro os EUA pressionam Bruxelas para bloquear as importações de petróleo russo.