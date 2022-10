Petróleo a caminho de fechar semana com perdas

O petróleo está a caminho de fechar uma semana de perdas, face aos sinais de abrandamento económico e às políticas monetárias restritivas dos bancos centrais com impacto na procura pelo ouro negro.

O West Texas Intermediate – negociado em Nova Iorque – cresce 0,32% para 89,38, tendo porém perdido mais de 3% esta semana, pressionado pela expectativa de que a Reserva Federal norte-americana (Fed) dê continuidade à forte subida dos juros.

Este sentimento foi reforçado pela divulgação dos números da inflação em Setembro, os quais não recuaram tanto como esperado.

Já o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – sobe 0,22% para 94,78 USD por barril.

A cotação do ouro negro tem também sido pressionada pela diminuição da procura da China, o maior importador desta matéria-prima no mundo. Os casos de COVID-19 continuam a não dar tréguas à “política zero” de Pequim, o que tem levado várias regiões do país a confinamentos.