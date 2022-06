Petróleo a caminho da primeira queda semanal em mais de um mês

Os preços do petróleo estão a cair na sessão desta sexta-feira e este comportamento reforça o caminho da primeira queda semanal em mais de um mês tanto para o barril de brent negociado em Londres em Nova Iorque, com os investidores a avaliarem o impacto das políticas monetárias restritivas na economia.

O West Texas Intermediate, negociado em Nova Iorque, cede 0,37% para 117,15 USD por barril. Já o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – desvaloriza 0,34% para 119,40 dólares por barril.

“O petróleo foi apanhado pelo movimento de “sell-off” provocado pelo medo da inflação”, defende Daniel Hynes, citado pela Bloomberg. Ainda assim, para o estratega especializado em “commodities” do Australia and New Zealand Banking Group, “o aperto verificado na oferta irá manter estas quedas como relativamente superficiais”.

Desde o início do ano, o barril de petróleo valorizou mais de 50% no mercado internacional.