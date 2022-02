Petróleo a caminho da primeira queda semanal do ano

O petróleo está a caminho da primeira queda semanal este ano, enquanto os investidores avaliam a crise ucraniana e as negociações em Viena entre EUA, Rússia, China, França, Reino Unido, Alemanha e Irão, na tentativa de reavivar o acordo nuclear de 2015, avança o jornal Negócios.

O Brent, referência para o mercado angolano, está a cair 0,77%, com o barril a cotar nos 92,75 USD.

Já o West Texas Intermediate (WTI), referência para o mercado norte-americano, segue a desvalorizar 0,85% para 90,98 USD por barril, estando a caminho da primeira queda semanal do ano, colocando um fim a um rali de oito semanas, o mais longo desde Outubro.



Para os analistas, a crise ucraniana é um factor importantíssimo para a evolução da cotação do ouro negro no futuro. "Enquanto não houver uma invasão russa, será muito difícil assistir a um novo disparo da cotação do petróleo", defendeu Will Sungchill Yun, analista de matérias-primas da VI Investment Corp, em declarações à Bloomberg.



Para além das tensões geopolíticas na fronteira ucraniana, os investidores estão de olhos nas negociações do Ocidente com Teerão sobre o acordo nuclear.

O mercado especula que é possível reavivar o acordo nuclear de 2015 com o Irão, abrindo caminho para o fim das sanções impostas pelos EUA às exportações do país, o que poderia reforçar a oferta de petróleo, que desde o início do ano ao contrário do que era esperado pela Agência Internacional de Energia não conseguiu aliviar a procura.



No início desta semana, Ali Bagheri Kani, responsável por representar o Irão nas negociações em Viena, escreveu no Twitter: "que estamos mais perto do que nunca de restaurar o acordo [nuclear de 2015]".