Petrobras anuncia lucro recorde de 19 mil milhões de euros no primeiro semestre

A Petrobras, a maior empresa petrolífera brasileira, obteve um lucro líquido de 98,89 mil milhões de reais (cerca de 19 mil milhões de euros) no primeiro semestre deste ano, o valor mais alto da sua história.

Este recorde da empresa estatal brasileira tem como causa o aumento dos preços do petróleo bruto.

De acordo com a declaração da petrolífera divulgada na quinta-feira, o lucro do gigante brasileiro nos primeiros seis meses deste ano foi 124,6% superior ao do mesmo período de 2021.

Os lucros semestrais são praticamente iguais aos obtidos pela empresa em todo o ano de 2021, quando atingiu o maior lucro líquido de toda a sua história (106,66 mil milhões de reais, cerca de 20 mil milhões de euros).

Horas antes da apresentação dos resultados, a Petrobras tinha anunciado uma distribuição de dividendos recorde, numa altura em que o Governo de Jair Bolsonaro pressiona para que as empresas estatais reforcem os cofres públicos.

A companhia petrolífera, com acções negociadas nas bolsas de São Paulo, Nova Iorque e Madrid, e que tem o Estado brasileiro como maior accionista, anunciou numa declaração ao mercado que irá distribuir dividendos nas próximas semanas de 6,732 reais (cerca de 1,25 euros) por cada acção preferencial e ordinária da companhia, após os bons resultados alcançados no segundo trimestre do ano.

O valor, que é uma distribuição de dividendos recorde para o gigante petrolífero durante um trimestre, ascendeu a cerca de 87,8 mil milhões de reais (cerca de 17 mil milhões de euros), dos quais o Estado manteria cerca de 32,1 mil milhões de reais (cerca de seis mil milhões USD).