PETROANGOLA realiza conferência sobre o futuro do perfil energético

A PETROANGOLA irá reunir os profissionais do sector energético, académicos, companhias, reguladores e altas entidades do sector de Petróleo, Gás e das energias renováveis, em uma conferência intitulada “Luanda Oil & Gas and Renewable Energy (LOG2021)” a ser realizada nos dias 27, 28 e 29 de outubro de 2021, no Centro de Convenções de Talatona (CCTA), Luanda, Angola, sobre o lema “Shaping The Angolan Energy Sector”.

De acordo com uma nota de imprensa a que o Mercado teve acesso, no âmbito da dinamização do sector petrolífero nacional, os principais actores da indústria vão analisar o osicionamento de Angola dentro de um cenário energético em constante evolução, apresentando as principais oportunidades, inovações e sinergias capazes de trazer um desenvolvimento mais promissor do sector das energias, além de explorar a disponibilidade e facilidades de investimentos para o sector.

No primeiro dia serão debatidos os desafios e oportunidades do segmento Upstream especialmente numa fase em que muitos países começam a descobrir novos recursos petrolíferos e a criar um conjunto de estratégias e políticas para captação de investimentos.

Por outro lado, no segundo dia, serão abordados os temas sobre a transição energética e as energias renováveis e o segmento da distribuição e comercialização de produtos derivados do petróleo, enquanto o último dia está reservado para abordar sobre o conteúdo local nos diferentes países da CPLP.

Após o término da conferência, está agendada a realização de um jantar de gala no final da tarde, no qual serão premiadas diversas personalidades e empresas que se destacaram no sector petrolífero durante o período 2020 - 2021.

A presente conferência conta com a participação de empresas nacionais e internacionais de renome como é o caso da EY, Dof Subsea, BP, Jupiter, Soapro, Solenova Sinopec, entre outras, bem como a exibição de produtos, serviços e avanços tecnológicos, a fim proporcionar aos participantes uma melhor visão sobre a indústria global de petróleo, gás e energias renováveis.

Como resultado do compromisso com a assessoria do ensino de Petróleo e gás no país e a promoção do conteúdo local, a PETROANGOLA prestigiará 50 melhores estudantes do curso de

Engenharia de Petróleo e gás de Angola, através da participação na conferência onde terão acesso a sessões e palestras de profissionais em career-advice e outras áreas.

A Luanda Oil & Gas and Renewable Energies – Conference & Exhibition 2021 torna-se assim na principal conferência técnica e exibição da indústria de Petróleo, Gás e Energias Renováveis de Angola, que cobre várias questões profissionais, projectos e investimentos, com o objectivo de se estabelecer parcerias fortes com os principais players da indústria energética e apresentar soluções para os diferentes aspectos e desafios enfrentados pelo sector global das energias. Com uma audiência de séniores decisionmakers da indústria global de petróleo, gás e energia renováveis.

A LOG incorpora uma série de actividades, transformandose numa efectiva plataforma de negócio e networking, servindo de um ponto de encontro chave para os profissionais do sector, estudantes, companhias petrolíferas, reguladores, fazedores de opinião e stakeholders da indústria de petróleo, gás e energias renováveis.

Devido as restrições impostas pela COVID-19, a conferência foi desenhada em um formato Híbrido (presencial e virtual), contará com mais de 30 exposições, mais de 50 oradores com uma vasta experiência e conhecimento da indústria e mais de 25 apresentações técnicas-científicas, com um acesso presencial limitado em um horizonte de 350 participantes.

Sobre a PETROANGOLA

A PETROANGOLA é a empresa de consultoria na indústria de petróleo e gás angolana e responsável pela promoção e organização de eventos nacionais e internacionais ao longo de toda cadeia de valor da indústria de petróleo, gás e energias renováveis, que permitem o engajamento de toda a cadeia de valor do sector energético, proporcionando uma melhor visão

sobre a indústria petrolífera de modo a explorar desafios emergentes e específicos do sector.

A experiência da PETROANGOLA na promoção e organização de fóruns e conferências, fornece percepções exclusivas sobre os processos internos e externos referentes à organização e operacionalização deste tipo de eventos, apoiando a expansão e dinamização das actividades e operações do sector energético.