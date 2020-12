Pessimismo sobre evolução da economia aumenta pelo terceiro trimestre consecutivo

O pessimismo dos gestores e empresários sobre as perspectivas de evolução da economia angolana aumentou pelo terceiro trimestre consecutivo, revela o indicador de confiança (IC) publicado no âmbito do inquérito sobre a Conjuntura Económica no terceiro trimestre de 2020 recentemente divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O ICE, indicador que avalia as expectativas dos empresários sobre a evolução da economia nacional no curto prazo, caiu 3 pontos para menos 24 pontos no terceiro trimestre de 2020 face ao segundo. Ou seja, os inquiridos que pensam que a economia vai piorar excedem em 24 pontos percentuais os que pensam que vai melhorar, contra 21 no segundo e 15 no primeiro. No quarto trimestre de 2019 os pessimistas superavam os optimistas em apenas quatro pontos.

Ainda assim, as expectativas sobre a evolução da economia no curto prazo estão 10 pontos melhores do que os 34 pontos negativos registados no II trimestre de 2016, o valor mais baixo desde que o indicador começou a ser calculado, no III trimestre de 2008.

O inquérito aponta as dificuldades financeiras, o excesso de burocracia e as regulamentações estatais como sendo os principais constrangimentos à actividade das empresas.

Dos sete sectores analisados, os empresários e gestores mais pessimistas são os da construção, sector que apresenta um indicador de confiança de -47 pontos. A construção está em terreno negativo há dez anos. Seguem-se os sectores dos transportes -42 e indústria transformadora -41. Já os sectores menos pessimistas são os do turismo com -29, comércio -20 e indústria extractiva -17.

A comunicação com sete pontos é o único sector em que os inquiridos que acreditam que a economia vai melhorar excedem os que acreditam no contrário.

Os sectores do comércio e da construção foram os únicos onde o pessimismo diminuiu no terceiro trimestre. Os comerciantes pessimistas excedem os optimistas em “apenas” 20 pontos, contra os 31 pontos do segundo trimestre.