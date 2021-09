Pessimismo dos gestores e empresários baixa pela terceira vez consecutiva

Os gestores e empresários estão menos pessimistas quanto às perspectivas da economia angolana no curto prazo (pelo terceiro trimestre consecutivo) ao situar-se nos - 6 pontos percentuais (p.p), segundo o Indicador de Clima Económico (ICE) do II trimestre de 2021 recentemente divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Apesar de continuar em terreno negativo, o ICE melhorou 3 pontos de - 9 pontos no I trimestre de 2021 para - 6 no II. No segundo trimestre, os gestores e empresários que previam uma evolução negativa da economia no curto prazo excediam em 6 pp os empresários que previam uma evolução positiva, contra 9 p.p no trimestre anterior.

O indicador teve o pior registo desde que começou a ser calculado no segundo trimestre de 2016, ao fixar-se nos -34 pontos. No final de 2020 eram 16 pontos negativos, em 2021 os pessimistas parecem estar a reduzir.

O ICE é a média dos indicadores de confiança dos gestores e empresários dos sete sectores abrangidos pelo inquérito de Conjuntura Económica às Empresas, nomeadamente a indústria extractiva, indústria transformadora, construção, comércio, comunicação, turismo e os transportes.

De acordo com o documento do INE, o destaque continua a ser o sector do comércio onde os optimistas excedem os pessimistas pela segunda vez depois de permanecer seis anos em terreno negativo. O sector do comércio mantem a tendência positiva do trimestre anterior.

Os comerciantes optimistas superam os pessimistas em 12pp, quando no primeiro trimestre de 2021 os segundos superavam aos primeiros por 6 pp.

O respectivo sector estava em terreno negativo desde o segundo trimestre de 2015 (aproximadamente 6 anos), quando se fixou nos -12 pp, tendo atingido - 43 pp no primeiro trimestre de 2020, o valor mais baixo desde que o indicador começou a ser calculado, no terceiro trimestre de 2008.

O economista Eduardo Manuel disse que a recuperação da confiança dos empresários do sector do comércio está nas medidas adoptadas pelo Executivo para a melhoria do ambiente de negócios e as medidas ligadas ao combate à COVID-19, nomeadamente, a autorização para o exercício da actividade comercial num período alargado, levaram ao aumento do nível de confiança dos empresários ligados ao comércio.

“Devemos afirmar que o investimento directo estrangeiro, proveniente dos Emirados Árabes Unidos e Turquia também demonstra confiança no crescimento da economia angolana, o que é um aspecto positivo para os empresários locais, visto que ajuda promover o comércio a nível local”, disse.

De acordo com o estudo do INE, a evolução positiva do sector do comércio em relação ao período homólogo resultou de avaliações positivas quer sobre a actividade actual quer sobre as perspectivas. Os empresários apontam as dificuldades financeiras, excesso de burocracia e regulamentações estatais como os principais constrangimentos.

A insuficiência da procura, a ruptura de stocks e os preços de venda demasiado elevados também constrangeram as empresas do sector comercial. Dos sete sectores abrangidos pelo inquérito, o dos transportes continua a ser o mais pessimista, apesar de recuperar 6 pp no segundo trimestre de 2021 ao se fixar nos - 19 pp.

A evolução negativa no sector dos transportes não constitui propriamente uma novidade pois foi o mais abrangido pela COVID-19 e as medidas impostas para evitar a sua propagação. Os empresários apontam as dificuldades financeiras, a insuficiência da procura e o excesso de burocracia, a concorrência e as dificuldades na obtenção de créditos bancários, como os principais constrangimentos do sector.

O economista Eduardo Manuel diz que os programas de diversificação da economia, bem como a relação existente entre o sector dos transportes e a banca, em geral, não têm contribuído para a melhoria do desempenho do sector, visto que as relações entre os dois sectores ainda estão aquém das expectativas.

O sector atingiu o mínimo no quarto trimestre de 2020 quando se situou nos -37 pp e um máximo de 54 pp no terceiro trimestre de 2008 quando o indicador começou a ser calculado.