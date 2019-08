Pesca: Governo prevê crescimento sustentável até 2022

Para atingir a meta preconizada pelo Governo para o crescimento do desempenho do sector das Pescas, prevê-se a mobilização de dez embarcações, num momento em que as capturas médias provenientes da pesca semi-industrial e industrial se situam em 303 mil toneladas e as da pesca artesanal cerca de 3 580 toneladas.

Segundo uma nota citada pelo Jornal de Angola, pretende-se fixar, para 2022, um crescimento da pesca semi-industrial e industrial de 3,6 por cento face a 2017 e a manutenção da estabilidade da captura anual da pesca artesanal marítima nesse período, quando também se pretende um incremento de 40 por cento da produção de sal em relação a 2017.

Os objectivos principais definidos para o sector das Pescas resumem-se à promoção da gestão sustentável dos recursos aquáticos vivos, com um aumento controlado das capturas da pesca industrial, semi-industrial e artesanal, bem como o aumento da competitividade na produção salineira.

Recorde-se que em 2017, a produção de sal situou-se em 101 mil toneladas, muito acima das 88 mil definidas pelo Ministério das Pescas e do Mar para aquele ano, de acordo com dados então avançados pelo director nacional de produção e iodização do Sal, Osvaldo da Costa, ao Jornal de Angola.