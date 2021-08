Perspectivas para um forte crescimento da economia dos EUA

O presidente do Federal Reserve Bank (Fed) de Boston, Eric Rosengren, disse que suas perspectivas para a economia dos Estados Unidos da América (EUA) melhoraram este ano, apesar dos recentes surtos da COVID-19 associados à variante Delta.

De acordo com a informação divulgada ontem pelo Wall Street Journal, o presidente do Fed espera fortes contratações para permitir que o banco central comece a reverter em breve a política monetária extremamente passível, adoptada no auge da pandemia do coronavírus.

O Fed pode estar em posição de começar a reduzir seus 120 mil milhões USD em compras mensais de activos neste outono e, se o forte crescimento económico continuar, o Fed poderá encerrar essas compras em meados de 2022.