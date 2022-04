Perito na gestão de activos

Mário Amaral é experimentado em banca de investimentos e na indústria de gestão de activos, atributo que o catapulta a administrador executivo da Hemera Capital Partners (empresa independente de gestão de activos e assessoria financeira activa nas áreas de estruturação e gestão de investimentos com foco na África Austral).

Antes de fazer parte do board da Hemera Capital Partners (desde Março de 2019), exerce o cargo de administrador na QWC LTD (novembro -2017/ Fevereiro - 2019), na qual apoia as instituições bancárias na gestão da carteira de crédito malparado.

A trajectória profissional de Mário Amaral no sector financeiro também passa pela Odell Global Investors (Novembro-2014/Outubro-2017), onde é co-fundador e desempenha a função de chefe dos fundos imobiliários e Private Equity. De ressaltar que é a primeira empresa nacional de gestão de activos, criada à luz da nova lei.

Na carreira do ‘Chief Investiment Officer’ da Hemera Capital Partners conta ainda a passagem pela banca de investimento do Banco Atlântico (2012 – 2014), onde chefia equipas em operações de M&A e Structured Finance nos sectores imobiliário, instituições financeiras, agronegócio, energia e saúde.

O percurso profissional de Mário Amaral inicia na European Valuation Center da Willis Towers Watson em Portugal, tendo participado do estudo do actual regime de pensões de empresas sediadas no Reino Unido.

Mário Amaral é mestre em finanças pela Brookes Business School da Universidade de Oxford Brookes, pós-graduado em gestão de bancos e seguradoras e licenciado em finanças pela ISEG, Universidade de Lisboa.