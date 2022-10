Pequenas e médias empresas já podem financiar-se via bolsa de valores

As Pequenas e Médias Empresas (PME) contam a partir desta quinta-feira, 20, com um novo segmento de mercado para financiarem-se, através da emissão de acções e obrigações (dívida) corporativas.

Trata-se de um segmento denominado “Segmento PMEs” inaugurado pela Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA).

Para o administrador executivo da BODIVA, Odair Costa, o mercado das PME surge no sentido de contribuir para a redução daquilo que “na nossa óptica tem sido o grande défice de financiamento que as PME ainda enfrentam, infelizmente”.

Para lançar este mercado, explicou, foi necessário fazer um trabalho de flexibilização dos requisitos de admissão à negociação de modo a que eles pudessem estar adaptados à realidade das PME angolanas.

“Estamos certos que poderemos contar com o apoio dos empresários na efectivação desta iniciativa, que certo trará ao País uma dinâmica mais inclusiva no que diz respeito ao mercado de capitais e em particular a bolsa de valores”, frisou.

Por sua vez, o coordenador do departamento de Desenvolvimento de Mercado, Nivaldo Matias, explicou que são elegíveis ao segmento de PMEs, todas as empresas, segundo a classificação do INAPEM, que tenham contas auditadas por um perito contabilista em pelo menos um exercício económico, além de um plano de negócios de três anos e que divulgam informação financeira anualmente.

O Presidente do Conselho de Administração (PCA) do INAPEM, João Nkosi, que falava na cerimónia de apresentação do segmento de financiamento às PMEs, elaborado pela Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), apontou para a necessidade do surgimento de mais opções de financiamento para as empresas “como esta modalidade que estamos aqui a testemunhar”.

Quanto à modalidade de financiamento das PMEs via BODIVA, o PCA do INAPEM disse que o País já tem pequenas e médias empresas que possam se beneficiar desse mecanismo. Cita por exemplo algumas ‘startups’ que já deram provas da sua capacidade”.

Sobre as acções do INAPEM, João Nkosi referiu que a instituição disponibiliza vários serviços para facilitar o acesso ao mercado interno, nomeadamente consultoria e assistência técnica, formulação da actividade económica, acesso ao financiamento, captação e fomento empresarial, certificação e Feito em Angola.

No domínio da consultoria e assistência técnica, destacou, só em 2022 o INAPEM assistiu 2 037 empresas, formalizou a actividade de 246 mil e concorreu para a aprovação 1 705 projectos para acesso de financiamento, dos quais 994 projectos foram financiados.

João Nkosi realçou também que o número de empresas certificadas no INAPEM “podem constituir de base necessária para que se possa prestar o apoio necessário a esses segmentos, no que concerne à inclusão financeira e aos serviços de auditoria”.

A BODIVA, com este segmento, promete disponibilizar aos investidores outra classe de acções de empresas em fase de crescimento e com elevado potencial de valorização.

De acordo com estudo de uma academia brasileira, às PME ocupam um peso de 80% na economia mundial. Na maior economia do mundo (EUA) as PMEs têm um peso de 98%, já nos países emergentes apresentam um peso igual ou superior a 99% do tecido empresarial.

Relativamente à capacidade de gerar emprego, as pequenas, micro e médias empresas contribuem com 60%, com um nível de facturação do PIB na ordem dos 52%.

João Nsoki referiu ainda que o INAPEM tem certificadas 35 mil empresas, considerando que, apesar do financiamento para a dinamização da economia real “estar a acontecer, são necessárias mais opções de financiamento”.