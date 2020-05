Pensana Metal enaltece aprovação de contrato de 130 milhões USD

O CEO referiu igualmente, que se trata do primeiro grande contrato de investimento em mineração a ser concedido em Angola. Paul Atherley enfatizou, que aprecia muito os esforços das autoridades angolanas que aceleraram essa aprovação em meio às restrições provocada pela COVID-19.

Este acto, destaca, demonstra que o governo angolano está verdadeiramente aberto ao investimento, pelo que isto sinaliza, que Angola é efectivamente um destino atraente para o investimento estrangeiro. Recorde-se que o presidente da República João Lourenço autorizou o investimento de 130 milhões USD para projecto de Terras Raras, que se situa entre os municípios da Caála, Longonjo e Ukuma, no Huambo, que foi aprovado após um estudo de prospecção que durou dois anos.

Será executado numa extensão de 21,2 quilómetros quadrados. Trata-se de uma reserva de aproximadamente 23 biliões de toneladas de metal bruto denomina Terras Raras na província do Huambo. Do minério, após processamento, resultará uma quantidade indeterminada do raro mineral. O projecto, que começa a ser explorado em 2020, é uma parceria entre as empresas angolana FerrangolEP e a australiana Pensana.

Chamados por alguns de “ouro do século XXI”, por sua raridade e valor económico, as “terras raras” são metais que servem de matéria-prima essencial para itens de alta tecnologia. Localizá-los com o grau de pureza e concentração necessárias é uma tarefa difícil, por isso, são tidos como raros. Entre as características de maior destaque estão a condução de calor e electricidade, além do facto de se tratar de estruturas que são altamente magnetizáveis.

As suas propriedades químicas e físicas são utilizadas em uma grande variedade de aplicações tecnológicas e estão incorporadas em supercondutores, magnetos, catalisadores, entre outros.