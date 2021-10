Pedidos de empréstimos para comprar casa caiu 12% no último ano nos EUA

O volume total de pedidos de crédito para comprar casa caiu 12% no último ano. Na semana passada, o volume total de pedidos de crédito hipotecário registou a queda de 1,1% em comparação com a semana anterior.

De acordo com o índice da Associação de Banqueiros Hipotecários (Mortgage Bankers Association), a que a CNBC teve acesso, a taxa de juro média dos contratos a 30 anos de crédito à habitação a taxa fixa, com saldos de empréstimos em conformidade até 548 250 USD (aproximadamente 469 472 euros), aumentou para 3,10% de 3,03%.

A procura hipotecária nos EUA diminuiu 12% em Setembro face ao período homólogo. Na semana passada, o volume total de pedidos de crédito para comprar casa registou a queda de 1,1% em comparação com a semana anterior.

“O aumento do optimismo sobre a força da economia impulsionou os rendimentos do Tesouro mais altos após a reunião do FOMC da semana passada”, começa por revelar Joel Kan, vice-presidente associado do MBA.

“As taxas de crédito à habitação aumentaram em todos os tipos de empréstimos, com a taxa fixa de referência a 30 anos a atingir o seu nível mais alto desde o início de Julho de 2021”, sustenta.

O aumento das taxas de juro ocorreu no final da semana e continuou nesta semana, sugerindo que o efeito negativo sobre a procura de empréstimo será mais “severo” na próxima semana, informa a CNBC.

Já os preços das casas a nível nacional aumentaram 19,7% em termos homólogos em Julho, e subiu 18,7% face a Junho, segundo os dados da S&P CoreLogic Case-Shiller. Este é mais um aumento recorde.