PCA do IGAPE defende separação de funções nas empresas de domínio público

O presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), Patrício Bicudo Vilar, defende a separação de funções nas empresas de domínio público.

“Não é possível exigirmos eficiência em empresas de domínio público se estiver concentrado na mesma entidade a função accionista, supervisora e a função reguladora”.

O responsável justificou dizendo que as funções são conflituantes. Quando o regulador exerce a função de accionista, não há os cuidados dos critérios de eficiência no acompanhamento de gestão das empresas.

Os dados foram adiantados na 6ª edição do “Conversas com Rumo”, intitulado “Novos Caminhos para o Sector Empresarial Público que decorre em Luanda.