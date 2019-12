Pauta Aduaneira revista entra em vigor no próximo domingo

O documento prevê também a isenção de mercadorias importadas no âmbito dos projectos de investimento privado, e o alargamento das isenções dos produtos para fins humanitários importados pelas igrejas e organizações não-governamentais.

De acordo com uma nota da Administração Geral Tributária (AGT), citada pela Angop, a revisão enquadra-se na entrada em vigor das zonas de comércio livre da SADC e da União Africana.

A AGT refere que uma nova esquematização das tabelas anexas foi adoptada, tornando clara a inexistência de taxas preferenciais, sendo que estas podem ter lugar após negociações com os organismos regional e continental (SADC/UA).

Uma outra razão para a adopção de um novo esquema, segundo a AGT, prende-se com a introdução do Imposto de Valor Acrescentado (IVA), com taxa única de 14%, o que tornou desnecessária a repetição pelas mais diversas tabelas anexas ao referido Diploma (Pauta Aduaneira revista).

A AGT realça que, por via da incidência do Imposto Especial de Consumo (IEC) sobre a importação, também não foi necessário fazer alusão nas tabelas anexas do referido imposto, tendo em conta o número reduzido de produtos sobre os quais incide.

A nova Pauta Aduaneira é uma revisão feita ao Decreto Legislativo Presidencial n.º 3/18 (Pauta vigente), na medida em que se mantêm os pressupostos basilares da versão 2017, do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias, da Organização Mundial das Alfândegas, instituição da qual o País é membro.