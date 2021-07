RIL registam decréscimo de 5% no primeiro semestre

As reservas Internacionais Líquidas (RIL) cifraram-se numa média de 8,3 mil milhões USD, durantente o primeiro semestre de 2021, reflectindo uma redução de 5%, segundo cálculo do Mercado com base nos dados do Banco Nacional de Angola (BNA).

Em Junho, as RIL situaram-se em pelo menos 8,3 mil milhões USD, valor que, segundo o BNA, garante a cobertura de 11 meses de importações. Factores tais como a redução do preço do petróleo e da produção interna resultaram na redução das reservas internacionais, entretanto, mantêm-se num patamar sustentável com base nos meses de importação dos bens mais essenciais superiores a seis meses.

As RILs abriram 2021 com o valor de 8,7 mil milhões USD, e longo do Semestre apresentaram variações tendo registado o valor mais baixo no mês de Maio de 7,9 mil milhões USD. A queda nas receitas com exportações de Petróleo e a fraca produção interna de bens e serviços essenciais continuam a justificar a redução.

De Maio a Junho, houve um ligeiro crescimento de 4%. O BNA fundamenta a melhoria com o “aumento as exportações de bens, com realce para o petróleo bruto, decorrente da recuperação do preço médio das ramas angolanas e pela redução das importações de bens e serviços”.

As RILs representam os activos externos de disponibilidade imediata sob controlo do BNA destinados ao financiamento de desequilíbrios da balança de pagamentos, serve de suporte de intervenção do BNA no mercado cambial de forma a influenciar a taxa de câmbio, bem como garantir a confiabilidade da moeda nacional na economia.

A economia angolana importou, em média, 3 mil milhões USD de bens alimentares nos últimos anos, sendo uma parte significativa para a importação de produtos que compõem a cesta básica.