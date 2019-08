Participações do Estado na banca renderam mais de 9 mil milhões Kz

As participações do Estado no capital social de dois dos quatro bancos que serão submetidos a um processo de privatização nos próximos anos, renderam ao Estado mais de 9 mil milhões de Kz de 2016 a 2018, calculou o Mercado segundo as propostas de distribuição de resultados dos bancos Angolano de Investimentos (BAI) e do Caixa Geral Angola (BCGA) que constam dos seus relatórios e contas.

Assim sendo, os bancos Económico (BE) e o Comercial Industrial (BCI), cuja alienação de participações sociais estão igualmente previstas no actual Programa de Privatizações (PROPRIV 2019-2022), não foram objecto de análise pelo Mercado, pelo simples facto dos mesmos não apresentarem nos seus relatórios e contas de actividade durante o período considerado as propostas de distribuição de resultados, isto é, de dividendos.

De volta à nossa análise, durante o período de 2018, o BAI registou um resultado líquido a rondar os 50 mil milhões Kz, e deste total, cerca de 30% tiveram como destinatários os sócios mediante a distribuição de dividendos o que totalizou um montante de aproximadamente 15 mil milhões Kz.

