Parlamento aprova na generalidade OGE para 2021

A Assembleia Nacional (AN) aprovou na semana passada, na generalidade, com 127 votos a favor do MPLA e do FNLA, 45 votos contra da UNITA e da CASA-CE e uma abstenção do PRS a proposta do Orçamento Geral de Estado (OGE) para 2021, que prevê receitas e despesas totais iguais de 14,8 biliões Kz, incluindo operações da dívida pública.

A 10 de Novembro, as comissões de Economia e finanças, dos Assuntos constitucionais e jurídicos e de Administração do Estado e poder local aprovaram em reunião conjunta o relatório parecer do orçamento, com 30 votos a favor, nenhum contra e três abstenções.

“Face ao exposto, as Comissões de Economia e Finanças, de Assuntos Constitucionais e Jurídicos e de Administração do Estado e Poder Local, são de parecer favorável e recomendam ao plenário da Assembleia Nacional, a discussão e votação, na generalidade, da proposta do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico 2021 e a proposta de lei que o aprova”, lê-se no documento das comissões de trabalho especializadas.

O documento deu entrada na Assembleia Nacional a 30 de Outubro deste ano, depois de ser apreciado pelo Conselho de Ministros. Na próxima semana o orçamento vai ser discutido na especialidade.

Durante a sessão plenária desta terça-feira, o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, leu a mensagem do Presidente da República, João Lourenço, enviada ao Parlamento, referindo que “apesar dos esforços em prol da estabilidade económica, em 2020 o país terá, pelo 5º ano consecutivo, um crescimento negativo, com uma taxa de 3,3 %. Para o próximo ano as previsões apontam para um crescimento nulo, com o sector não petrolífero a crescer 2,1 %, enquanto o sector petrolífero recua”.

Por seu turno, a Ministra das Finanças, Vera Daves, afirmou que o OGE 2021 continua a priorizar o sector social com um peso equivalente a 39,5% da despesa fiscal primária, e um orçamento na ordem dos 2,7 biliões kz, o que corresponde a 18,8 % da despesa total e 6,6 % do PIB.

A titular da pasta das Finanças, durante uma entrevista ao Telejornal, da Televisão Pública de Angola (TPA), emitido também nesta terça-feira, revelou que os descontos na ordem dos 2,5 % referentes às operações feitas nos TPA, inserem-se no âmbito do IVA, que consta da Proposta de orçamento para 2021, já aprovada na generalidade, pelo Parlamento.

“O Executivo não prevê para o ano de 2021 a introdução de qualquer novo imposto ou taxa adicional ao contribuinte, apesar do momento particularmente difícil para a economia nacional. Esta medida visa combater a fuga ao fisco, em relação ao IVA e prevê, em concreto, descontar à cabeça 2,5%, para que, no final, quem tenha de pagar os 14% de IVA pague 11 e meio.

A partir daí será possível perceber quem realmente tem pago os 14%”, clarificou.

De acordo com Vera Daves, todas estas medidas fiscais foram fundamentais para “salvar o país”, que está mergulhado numa dura crise económica e financeira, desde 2014.