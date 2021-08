Parcerias público-privado capacitadas sobre agricultura alimentar

Um número de 33 pequenos agricultores participaram da acção formativa que teve como objectivo dar imputes ao grupo social a fim de melhorarem as suas rendas e a qualidade de vida, particularmente na produção de mandioca, banana e laranja.

A FAO coordena o programa Agro-Prodesi, em curso no País, em parceria com o Ministério da Economia e Planeamento, mormente a componente da capacitação de agentes ligados ao agronegócio, cujas acções decorrem desde Fevereiro deste ano e com término previsto para Novembro próximo.

Com as parcerias público-privadas, segundo o facilitador do workshop, Flaviano Capita, os pequenos agricultores da região poderão beneficiar de ajuda de grandes empresas do ramo na melhoria das técnicas de produção, de modo a elevar a qualidade dos produtos comercializados.

Sublinhou que, em consequência disso, os grandes produtores sentir-se-ão atraídos também na aquisição do excedente dos pequenos agricultores para a sua comercialização nos potenciais mercados de consumo.

“Pretende-se, por via dos modelos de negócios inclusivos, que os pequenos produtores passem da agricultura de subsistência para uma actividade virada ao mercado, permitindo, desta forma, o aumento da renda”, explicou.