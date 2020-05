Parceria entre Angola Cables e China Telecom Global reforça serviços de conectividade

A China Telecom Global (CTG), um dos principais provedores mundiais de serviços de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), escolheu a multinacional Angola Cables como a sua operadora preferencial para reforçar os seus serviços de conectividade de longas distâncias entre Ásia, África e América Latina.

De acordo com um comunicado que chegou à nossa redacção, com esta parceria, as duas empresas preparam-se para lançar uma rota de transmissão expressa para conectar três países do BRICS, nomeadamente, a China, África do Sul e Brasil, através do Sistema de Cabos do Atlântico Sul (SACS) potenciando o consumo de dados entre estas regiões.

O director administrativo da China Telecom Limited, Changhai Liu, afirmou que a África é um mercado em rápido crescimento e a China Telecom Global tem vindo a desenvolver capacidades de serviços neste mercado desde 2010.

“O relacionamento com a Angola Cables destaca o compromisso, no sentido de melhorar a conectividade regional e apoiar os nossos parceiros locais a aumentar a sua presença internacional”, explicou.

Por sua vez, o CEO da Angola Cables, António Nunes, avançou que numa altura em que o mercado global de internet reporta crescimentos de tráfego a rondar os 30%, a Angola Cables está a crescer em tráfego nas suas redes IP mais de 45% mês.