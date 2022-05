Papel do planeamento estratégico na interacção com investidores

Diante dos novos desafios que se avizinham com a retoma dos investimentos estrangeiros no País, é necessário que o Executivo e as empresas lancem um olhar diferente ao planeamento estratégico, defendeu o especialista em gestão empresarial e planeamento estratégico Ottoniel Mauro, em entrevista concedida ao Jornal Mercado.

De acordo com o especialista, é preciso que todo trabalho feito na diplomacia económica nos últimos cinco anos seja complementado por uma maior assertividade na escolha dos projectos, tomada de decisões, composição das equipes que trabalham em torno desse projecto, e isso só será possível se por ventura dar-se um olhar diferente ao planeamento estratégico.

“É necessário que as empresas, os empresários, e mesmo até o Executivo, lance mão ao planeamento estratégico, rodeando-se de capital humano capacitado, porque o empresariado estrangeiro que vem para investir no nosso País, fazem-no com o suporte desse capital humano”. Acrescentou que os empresários vêm com os projectos bem delineados, planos de negócios, planos de orçamento bem definidos, ou seja, com uma estratégia bastante clara.

No domínio da banca, Ottoniel Mauro, apelou as instituições financeiras bancárias a estarem comprometidas com o crescimento e o desenvolvimento do País concedendo crédito a economia. O que significa dizer que crendo linhas de financiamento específicas e com taxas de juros atractivas para que os empresários sintam-se confortáveis em recorrer a banca.

“Sem os bancos não existe o empresariado, e sem o empresariado, também não sei se existirá a banca”, disse. Sobre a justificação da banca relativamente a reduzida expansão do crédito por causa dos riscos, o especialista avança que os riscos são inerentes e estão presentes em toda actividade.

Os riscos devem ser minimizados. E esta minimização dos riscos passa fundamentalmente por negociação e flexibilização por parte da banca. Ou seja, os bancos não devem estar amarrados nas taxas de juros que oferecem mas devem ter também no quadro do comprometimento que me referi, devem ter a flexibilização de perceberem o momento em que os empresários ou as empresas atravessam e flexibilizarem, acrescentou.

Ottoniel Mauro, voltado agora para questão do crescimento económico que Angola verificou com a saída da recessão que se sente hoje, do ponto de vista estratégico enquadra-se no longo prazo.

Segundo o especialista, o actual governo entrou em funções em 2017, logo começaram a ser tomadas algumas medidas sobre o ponto de vista estratégico que pudessem reanimar a economia, pelo meio tivemos cerca de dois anos a questão da pandemia, e agora recentemente em 2022, finais de 2021 começa-se a sentir o País a respirar melhor.

“Fomos obrigados a apertar o cinto”, disse. É claro que nesse tipo de situações do ponto de vista económico a economia tem de ser reanimada também.

“Penso eu que isso terá sido feito por via de alguns programas que têm sido divulgados pelos departamentos ministeriais ligados a estas matérias, como é o caso do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI), o Plano de Acção para a Promoção da Empregabilidade (PAPE) e agora o PREI (Programa de Reconversão da Economia Informal)”, acrescentou.

Portanto, todos esses projectos são de médio, longo prazo, e sendo projectos de médio e longo prazo, estamos aqui a dizer que eles enquadram-se no planeamento táctico e no planeamento estratégico situacional. Portanto, estamos a sentir esses efeitos e espero que possam continuar, disse o especialista.

Comércio transfronteiriço

Muito se tem falado que uma das causas da efectivação do comércio transfronteiriço ser o facto da bitola existente não ser compatível com a bitola da República Democrática do Congo (RDC), informação que o especialista em entrevista, considerou falsa.

“Todo o amplo processo de reabilitação que versou os caminhosde-ferro de Angola permitiu também fazer adequação desta bitola, ou seja, o que é isto de bitola afinal, a bitola é a distância que separa um carril do outro, a bitola que usamos é a bitola do 1067 1 metro e 67 milímetros que é a bitola padrão em uso na região da SADC”, aclarou.

O comboio sai de Angola e circula pelos 16 países que compõem a região austral do continente e prova disto é que temos estado a fazer comboios de mercadorias maior incidência de mineiro proveniente da RDC e a sensivelmente dois anos tivemos o primeiro comboio turístico que foi o comboio rolvos, são sinais e é evidente que esta questão da bitola não é verdadeira, acrescentou.

“Portanto, são aspectos por demais evidentes que desconstroem essa falácia de que a bitola tem impossibilitado o aumento das trocas comerciais. Acredito que o aumento das trocas comerciais, está mais ligado a um arrojo, está no atrevimento dos nossos empresários para que explorem, zonas, localidades, regiões, países, para lá do território angolano”, concluiu.