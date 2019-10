PAPE vai criar mais de 250 mil postos de trabalho até 2021

O ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Jesus Maiato, garantiu ontem, em Menongue, que o Plano de Acção para Promoção da Empregabilidade (PAPE) vai contribuir para o aumento da renda familiar e a redução da pobreza no país.

Jesus Maiato assegurou que, com a criação de mais de 250 mil postos de trabalho, até 2021, o plano vai promover a formalização de pequenos negócios e a reconversão da economia informal.

No primeiro dia do lançamento do PAPE, foram beneficiados 170 cidadãos, com micro-créditos nas distintas modalidades previstas no plano, apetrechados 17 projectos como oficinas, salão de cabeleireiro e alfaiatarias, bem como a distribuição de carteiras profissionais a 25 cidadãos.

O ministro apelou aos primeiros beneficiários a serem um exemplo, para que, além do uso racional dos meios concedidos, possam estimular a candidatura dos demais cidadãos. O plano prevê que o Estado pague até 50% do valor do crédito, dependendo da complexidade de cada projecto.

Jesus Maiato esclareceu que o projecto vai dar um período de carência ou de graça de quatro meses, para que os empreendedores fiquem sem pagar ao banco, tendo a taxa de juro sido fixada em um por cento. Depois, os beneficiários terão um ano para devolver o crédito. Mas caso não consigam neste período, podem renegociar com o banco e alargar o prazo.

O PAPE tem como objectivo dinamizar um conjunto de acções, actividades e projectos que visam estimular o surgimento de mais de 250 mil novos postos de trabalho no mercado de emprego, contribuindo, assim, para estabilidade dos empregos criados e a redução dos níveis de desemprego.

O plano visa complementar os esforços do Executivo no compromisso da implementação de programas que contribuem para o aumento dos níveis de empregabilidade, como mecanismos de combate à pobreza e à exclusão social.

O ministro esclareceu que a província do Cuando Cubango foi escolhida para o lançamento do PAPE pelo potencial do capital humano e económico que, uma vez aproveitados, vão contribuir para a redução da taxa de desemprego, que actualmente ronda os 30,1%.