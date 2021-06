PAPE gera mais de 700 empregos no Cuanza Norte

O Plano de Acção para a Promoção da Empregabilidade (PAPE), lançado no Cuanza Norte em Março último, gerou, até a data, um total de 766 postos de trabalho, nas mais variadas áreas de actividades.

A informação foi prestada à Angop, nesta segunda-feira, 21, no município de Cambambe, pelo responsável do Serviço Provincial do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional (Inefop), João António Gaspar, à margem do acto de entrega de kits profissionais a 16 jovens locais, que vão possibilitar a criação de 46 postos de trabalho.

João Gaspar adiantou que, na província do Cuanza Norte, já beneficiaram do plano 239 cidadãos, que geraram 766 postos de trabalho.

Especificou que 75 postos de trabalho resultaram de 35 micro créditos concedidos e os outros 691 do Programa de Fomento ao Auto-emprego, com 204 kits profissionais distribuídos.

Os kits, como material de serralharia, carpintaria, corte e costura, cozinha, pastelaria, barbearia e agricultura, incluindo micro-créditos, foram entregues a jovens recém-formados em empreendedorismo, para a sua inserção no mercado de trabalho, no âmbito do PAPE.

O micro crédito, com prazo de reembolso variável, contempla financiamento que varia dos 100 a 320 mil Kz.

O apoio contemplou ainda a entrega de carteiras profissionais a 57 jovens proprietários de micro-empresas e assinatura de acordos com empresas locais para a promoção de estágios profissionais remunerados para jovens, recentemente formados em diversos ofícios.

No total, 65 jovens encontram-se, presentemente, a beneficiar de estágios profissionais em diferentes unidades económicas locais e de prestação de serviços, com realce para fazendas agrícolas e unidades hoteleiras.

João Gaspar afirmou que o principal objectivo do PAPE é o combate à pobreza e a previsão é de que os beneficiários possam criar mil postos de trabalho directos até ao final do ano.

O programa, a ser executado até 2022, abrangendo diferentes áreas, prevê a distribuição de 60 kits profissionais diversos mensais durante o ano, aos jovens, para apoiar as iniciativas de criação de empregos.

O PAPE foi lançado em Outubro de 2019 e dentro daquilo que são as suas estratégias de promoção da empregabilidade, estima abranger 83 mil e 500 jovens, em todo o país, através de programas como “Fomento do auto emprego”, “Inserção no mercado de trabalho”, ”Incentivo ao empreendedorismo” e “Capacita”.