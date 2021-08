Países lusófonos recebem quase 16,5 de euros mil milhões do FMI

Países de língua oficial portuguesa, vão receber quase 16,5 mil milhões de euros decorrentes da nova alocação de Direitos Especiais de Saque (DES) do Fundo Monetário Internacional (FMI), que começa a se concretizar esta segunda-feira.

De acordo com o documento que foi aprovado pelo conselho de administração do FMI, o reforço das reservas cambiais de todos os membros do Fundo, a soma dos valores atribuíveis aos nove países lusófonos, incluindo Angola, chega a 16.492,5 mil milhões de euros, representando 13.623 milhões de unidades de DES.

O Brasil, a maior economia da lusofonia, vai receber 12,7 mil milhões de euros, seguido de Portugal, que verá as suas reservas externas aumentar em 2.373 milhões de euros.

Angola é o país lusófono africano que terá uma alocação mais robusta, seguindo-se Moçambique, com 261 milhões de euros, a Guiné Equatorial (181,6 milhões de euros), a Guiné-Bissau, com 32,6 milhões, Cabo Verde, com 27,8 milhões, e São Tomé e Príncipe, que receberá quase 17 milhões de euros em reservas cambiais.

No total, os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) receberão um reforço de 1.372,2 milhões de euros, correspondentes a 1.134 milhões de unidades de DES, enquanto Timor-Leste receberá 29 milhões de euros.

"A proposta defende uma alocação de 650 mil milhões USD, cerca de 456 mil milhões de DES, baseada numa avaliação das necessidades de reservas dos Estados membros a longo prazo, e inclui medidas para aumentar a transparência e a responsabilização no reporte do uso dos DES, ao mesmo tempo que preserva as características dos DES", lê-se numa nota técnica do FMI sobre a emissão, que começará esta segunda-feira a ser concretizada.