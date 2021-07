Países da Europa central e oriental recuperam em 2021 PIB de 2019

O Fundo Monetário Internacional (FMI) indicou que os países da Europa central e oriental podem voltar este ano aos níveis de Produto Interno Bruto (PIB) que tinham em 2019, antes da pandemia da COVID-19.

A recuperação económica na região será mais rápida do que a esperada na Europa ocidental, destacou a directora-geral do FMI, a búlgara Kristalina Georgieva, na inauguração da sexta cimeira da "Iniciativa dos Três Mares" (Adriático, Báltico e mar Negro), que decorre em Sófia.

"Finalmente há luz no fundo do túnel e esta luz é mais forte para os países membros desta iniciativa do que para os seus vizinhos ocidentais", disse Georgieva.

Segundo cálculos do FMI, o crescimento médio do PIB esperado para este ano na região, 3,8%, duplica o das projecções para os outros 15 países ocidentais da União Europeia (UE).

O FMI atribui a diferença ao facto de os estragos causados pela pandemia nas economias ter sido mais profundo nos países ocidentais.

Segundo Georgieva, pode também ter havido uma melhor gestão da crise na região menos afectada.

A "Iniciativa dos Três Mares" reúne 12 parceiros da União Europeia situados entre o Báltico, o Adriático e o Mar Negro, com o objectivo de promover na região uma maior cooperação no desenvolvimento da economia, das infraestruturas e, sobretudo, da energia.