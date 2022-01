Países africanos devem desenhar estratégia digital

Os países africanos mais avançados tecnologicamente devem “articular as suas prioridades digitais” em conformidade com objectivos do continente africano neste domínio e convertê-las numa “força organizacional”, defende um relatório do Institute for Security Studies (ISS) divulgado hoje.

O continente precisa de uma “reflexão estratégica” sobre a “formação e domesticação dos algoritmos e a implantação das futuras tecnologias digitais”, sem a qual os Estados africanos “correm o risco de serem arrastados pelas superpotências mais maduras em termos digitais e pelas suas agendas”, sustenta Keren Allen, a consultora do ISS que assina o estudo do instituto de análise sul-africano para as questões de segurança.

A “competição pela propriedade de tecnologias emergentes e respectivas relações de poder relacionadas” é uma das razões pelas quais a África “deveria envolver-se mais activamente na ciberdiplomacia”, defende o ISS.

Mas, para tanto, “precisa de melhorar a qualidade dos ciberdiplomatas africanos e incorporar o conhecimento digital” nas estruturas de governo dos seus países, aponta o estudo.

“Os Estados africanos precisam das infraestruturas subjacentes às tecnologias digitais, como as redes, ‘hardware’ e outras ferramentas do ecossistema cibernético. Isto torna-os dependentes de outros actores estatais e dos seus procuradores, mas também os deixa vulneráveis à influência e normas importadas sobre privacidade, vigilância de massas e segurança”, alerta o trabalho de Allen.