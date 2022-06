País reduz importação de Bens de Capital e intermédio

A importação de bens de capital e intermédios registaram um decréscimo de 6% no primeiro trimestre de 2022, face ao período homólogo, apurou o Mercado no relatório do Comércio Externo, divulgado recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

No período em análise, o valor das importações em bens de capital foi de 357 mil milhões Kwanzas, uma redução de 5,5%, face ao mesmo período de 2021, cujo montante se cifrou em 378,8 mil milhões kz. Os bens intermédios registaram um decréscimo de 6% com o valor a rondar os 511 mil milhões Kz, contra 544 mil milhões kz, do primeiro trimestre do ano passado.

A redução é justificada pela diminuição da importação de máquinas, equipamentos e aparelhos (-8,5%), madeira e cortiça (-17,2%) e dos metais (-9,1%).

Segundo João Capitango (economista e docente), apesar das estatísticas mostrarem o decréscimo na importação de bens intermediários e de capital não se pode afirmar que o País esteja a ganhar um sector primário e secundário à altura. A redução, prosseguiu, está assente na conjuntura económica internacional que sofreu um choque.

No global, as importações tiveram um incremento de 249 mil milhões kz (pelo aumento das importações de bens de consumo), o que representa um crescimento de 15,8%, face ao período homólogo.

Combustíveis mantêm domínio nas importações

De acordo ainda com os dados do INE, as máquinas (19,3%) a par dos combustíveis (18,6%) lideram a lista dos bens mais importados, seguidos pelos produtos agrícolas (14,9%); os químicos (13,2%), veículos e outros meios de transporte (7,8%).

A China, indica o relatório do INE, continua a ser o maior fornecedor de Angola com um peso de 13,4%, seguido pela Bélgica com 12,5% que ultrapassou Portugal (11,7%), Países Baixos (6,6% ) e Estados Unidos da América (5,4%).

A nível de África, Togo é quem mais fornece ao País, tem um peso de 42,3% sobre os produtos importados.

Relativamente à exportação, os combustíveis e diamantes mantêm-se entre os produtos mais exportados. Os combustíveis (produto de maior referência) tiveram um peso de 94,6% sobre o total, ao passo que outros produtos, incluindo os diamantes, obtiveram um peso de 3,9%.

O continente asiático tem sido o maior destino das exportações de Angola; a China e a Índia são os maiores compradores. Na Europa, a França é o maior importador.

No geral, a China é que mais compra com um peso de 51%, seguido pela Índia (12,3%), França (6,6%), Reino Unido (4,5%) e Emirados Árabes Unidos (2,8%).

África Austral é o maior destino no continente

No continente africano, a África do Sul é o principal comprador, contribuindo com 69,2%, seguido pelo Congo Brazzaville (21,4%), República Democrática do Congo (3,3%) e Namíbia (1,3%).

Os produtos nacionais, afirmou o economista João Capitango, têm-se destacado a nível da África Austral. A título de exemplo, dos principais mercados de exportação, no mês de Maio, a República Democrática do Congo destacou-se dos demais, ao ser o país africano de maior destino dos produtos com 61,6 milhões USD (Relatório do MINDCOM-DNCE).

Na visão de João Capitango, o crescente volume das exportações dos produtos angolanos nos países africanos é fruto da redução dos custos de importação, da depreciação cambial do Kwanza e dos choques externos.

As exportações, indica o INE, por categorias económicas de bens, durante o período em análise, apontam que a par dos combustíveis com 94,6%, os bens de consumo foram os mais exportados com um peso de 4%, seguidos dos bens intermédios (1,2%) e de capital (0,2%).

A balança comercial registou um superavit de 4,11 biliões Kz, no primeiro trimestre de 2022, o que reflecte um crescimento de 97,3% face ao mesmo período em 2021, cujo registo foi de 2,08 biliões Kz. O aumento é justificado pelo preço do petróleo.