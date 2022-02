País produz 36 milhões de barris em Janeiro

Ao longo do mês de Janeiro, ainda de acordo com dados da PetroAngola, observou-se um aumento significativo nos preços do barril de petróleo nos mercados internacionais.

O Brent benchmark (petróleo bruto de referência para as ramas angolanas) foi comercializado a uma média de USD 84,95/bbl, um aumento na ordem dos USD10,51/bbl em comparação com a média mensal de Dezembro em que se registou um preço médio de USD 74,44/bbl.

No período em análise, o Brent foi comercializado ao preço mais alto de USD 89,26/BBL, tendo atingido uma média mensal de USD 84,95/bbl, ao passo que o WTI, referência para os EUA, atingiu o preço mais alto de USD 88,15/BBL e foi comercializado a uma média mensal de USD 82,32/bbl.

O mercado, segundo a consultora nacional, encontra-se estruturalmente em “backwardation”, ou seja, em retrocesso, com as vendas a spot a serem comercializadas acima das vendas futuras. Para o mês em causa, o Brent datado foi comercializado a USD 1,26/BBL acima do valor das entregas futuras. A estrutura actual do mercado reflecte as preocupações relacionadas com a oferta do petróleo nos mercados internacionais a curto prazo.

Ramas “Girassol”

Girassol foi a rama angolana mais bem valorizada no mês de Janeiro deste ano, atingindo o preço mais alto de 90,78 dólares por barril de petróleo (BBL) e uma média mensal de USD 86,05/bbl.

Depois do Girassol segue a rama de Cabinda, sendo a segunda mais bem valorizada ao atingir uma média mensal de USD 85,28/BBL e o preço mais alto de 91,65/BBL, de acordo com o Boletim Mensal sobre Petróleo publicado pela consultora nacional, PetroAngola.