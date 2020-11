País melhora no Índice Ibrahim mas ainda é o pior na África Austral

Na mesma região, Moçambique ficou na 26.ª posição, o que revela uma tendência de deterioração acelerada.

O país totalizou 49 pontos, menos 0,2 do que há 10 anos, com declínios acentuados na participação, direitos e inclusão e segurança e Estado de direito.

Apesar de ser o pior na África Austral, o relatório indica que Angola, Chade, Costa do Marfim, Etiópia, Madagáscar, Seicheles, Sudão e Togo foram os países que conseguiram melhorar ao longo da década.

No relatório divulgado esta semana com dados de 2019, Angola ficou classificada no 43.º lugar, mostrando sinais de progresso crescente.

O país somou 40 pontos em 2019, mais 5,4 do que em 2010, e é o terceiro país africano que mais melhorou nos últimos cinco anos.

O IIAG de 2020, é um conjunto de dados sobre governação em África, proporciona uma imagem clara sobre o progresso da governação ao longo da última década (2010-2019) e a forma como os países estão preparados para gerir estes desafios e cumprir a promessa do futuro do continente.

O segundo melhor colocado Cabo Verde continua a ser o país de língua portuguesa melhor colocado no Índice Ibrahim de Governação Africana (IIAG) da Fundação Mo Ibrahim, ao ficar na segunda posição, enquanto Angola é pior, no 43o. lugar em 54 países.

Ou seja, Cabo Verde continua a ser o melhor lusófono e mantém também o segundo lugar no continente, tendo à frente apenas as Ilhas Maurícias.

O arquipélago registou uma tendência positiva na última década e somou 73,1 pontos, com destaque para o progresso significativo na categoria de bases para as oportunidades económicas. O relatório indica que o arquipélago foi o país com melhor desempenho da África Ocidental.

Na mesma região mas na cauda, está a Guiné-Bissau que ocupa a 41.ª posição e que, segundo o estudo, mostra sinais preocupantes de declínio recente.

O país atingiu 41,4 pontos em 2019, mais 2,8 do em 2010, mas, apesar de progressos relevantes nas categorias de segurança e Estado de direito e participação, direitos e inclusão”, viu a situação deteriorar-se no desenvolvimento humano e nas bases para as oportunidades económicas.

São Tomé e Príncipe é o segundo lusófono melhor colocado, no 12.º lugar e o melhor da África Central.

O país somou 60,4 pontos, mais 2,8 do que há uma década, com melhorias significativas nas categorias de desenvolvimento humano e bases para as oportunidades económicas.

Em termos do continente, o IIAG registou em 2019 um declínio pela primeira vez desde 2010, de acordo com o relatório.

A pontuação média geral diminuiu 0,2 pontos em 2019 para 48,8 em relação aos 49 pontos de 2018, devido à deterioração de três das quatro categorias analisadas pelo Índice: participação, direitos e inclusão, segurança e Estado de Direito e desenvolvimento humano.

A outra categoria é melhorias nas oportunidades económicas.

O relatório revela ainda que ao longo da década, o desempenho geral da governação progrediu ligeiramente, com melhorias nas oportunidades económicas e no desenvolvimento humano.

Acerca do Índice Ibrahim Publicado desde 2007, o IIAG apresenta uma avaliação do desempenho da governação em 54 países africanos.

O IIAG constitui um vasto conjunto de dados que proporciona uma estrutura e um quadro de indicadores que permitem ao público interessado avaliar a governação enquanto fornecimento de bens e serviços públicos e produção de resultados das políticas públicas em todo o continente.

O conjunto de dados e os portais de dados do IIAG apresentam pontuações, classificações e tendências ao nível do continente, das regiões e dos países africanos, sobre toda uma gama de dimensões governativas temáticas, desde a segurança e a justiça aos direitos, democracia e transparência às oportunidades económicas.

O IIAG constitui a mais abrangente recolha de dados sobre a governação em África.

Fundação Mo Ibrahim de Governação Africana A Fundação Mo Ibrahim foi criada em 2006, orientada para a importância decisiva da liderança política e da governação pública em África.

Proporciona ferramentas para apoio do progresso na liderança e na governação, promovendo a mudança relevante no continente.