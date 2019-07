País melhora indicadores de entrave e abre portas à SADC

Agora é de vez! Entre avanços e recuos, o Governo angolano decide definitivamente aderir a Zona de Livre Comércio (ZLC) da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), até final do presente ano. Mas a experiência vem demostrando que a formação de ZLC leva a resultados mutuamente vantajosos quando os países pertencentes a referida zona apresentarem um nível de desenvolvimento mais ou menos homogêneo.

O país enfrenta desde finais de 2014 e princípio de 2015, queda significativa no preço do barril de petróleo no mercado internacional, o que veio pôr a descoberta as fragilidades da economia nacional, desencadeando efeitos negativos, entre eles a diminuição das reservas externas, queda do investimento e, consequentemente, do emprego, bem como a “inflação importada” causada pelo aumento do custo de importação de mercadorias devido ao aumento do preço de aquisição da principal moeda de troca internacional (USD). “Olhando para os principais indicadores económicos, nos últimos quatro anos, o País apresentou uma das taxas de inflação mais altas da região. Assim sendo, apesar desses registos, e de acordo com as actuais previsões do Governo, espera-se que a inflação atinja os 15% este ano, cerca de 2,5 pontos percentuais (p.p.) acima das previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Destacam-se os de 2017 e 2018, como aqueles em que somente o comportamento dos preços na República Democrático do Congo (RDC) superaram os de Angola (Ver infografia na edição em papel). Mas como tem sido habitual, as previsões do Governo adversam com as do FMI. A título de exemplo, foi a inflação verificada nos últimos três anos que segundo as autoridades angolanas, foram de 41,12% em 2016, 23,67% em 2017 e mais de 18% o ano passado, números que contrastam com as previsões do FMI.

Relativamente a taxa de crescimento real da economia, nos últimos três anos, o País passou por três recessões, isto é, 2,6% em 2016; 0,2% em 2017 e 1,7% em 2018. Mas nem tudo está perdido. Para 2019, perspectiva-se uma retoma de crescimento positivo, o que permitirá ao País melhorar a sua performance interna, e com a adesão a ZLC da SADC mediante a um espaço económico mais alargado, espera-se que atinja resultados satisfatórios. Para 2019, segundo o FMI, o País registará a taxa de crescimento mais baixa a nível da região, perdendo apenas para o Zimbabwe, que passará por um período de crescimento negativo (5,2%).

No capítulo da dívida, o País continua a expandir os seus níveis de endividamento, contrariando uma das metas acordadas na SADC de 60% do PIB. São conhecidos os efeitos negativos de níveis elevados de dívida pública sobre a sua própria sustentabilidade e a pressão que exerce sobre a actividade económica e as condições de vida da população. A dívida pública em relação ao PIB passará de 88,1% em 2018, para os 90,5% em 2019, segundo o FMI.

Mas vale a pena destacar a Estratégia de Endividamento de Médio Prazo (2019-2021), onde dá-se conta da vontade do Governo em abandonar o modelo de financiamento internacional em que as garantias aos empréstimos são prestadas recorrendo à produção de petróleo, um modelo geralmente conhecido como “oil for money”. O documento faz referência a vontade de se implementar “um mecanismo de gestão do preço de petróleo, com o qual se pretende reduzir a exposição a esta ‘commodity’”, mas por razões de diversa ordem, não são avançados mais detalhes.

Questionado pelo Mercado sobre as consequências do fraco desenvolvimento do sector industrial em Angola, o economista Périkles Facata, recorrendo à teoria do comércio internacional, refere que quanto mais industrializado for um país, maior os benefícios que o mesmo poderá obter da adesão a uma ZLC. “Angola é um país débil em unidades fabris, certamente que não poderá aproveitar ao máximo aos potenciais benefícios da adesão a uma ZLC. Por outro lado, o país continua dependente de importações, mostrando-se incapaz de responder às necessidades da procura interna, inclusive no fornecimento de bens de primeira necessidade”, considera o economista. Ler mais na edição em papel.