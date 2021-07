País lapida menos de 5% do diamante produzido

Ao dissertar sobre o tema “Contribuição de Angola no sistema de certificação do Processo Kimberley e as reformas em curso”, enquadrado no seminário de capacitação para jornalistas económicos realizado em Luanda, referiu que as quatro fábricas de lapidação existente no País ainda “não conseguem transformar os 20% da produção atribuída pelo Código da Política de Comercialização de Diamantes”.

Segundo o código, 60% da produção de diamantes é do produtor, 20% é atribuída à Sociedade de Comercialização de Diamantes de Angola (Sodiam) e 20% para as fábricas de lapidação.

Conforme referiu Estanislau Buio, o País ganharia mais receitas se a metade ou a maioria da produção fosse transformada localmente, exportando o produto acabado.

“Enquanto não haver capacidade suficiente para lapidação no País, teremos de exportar o diamante bruto”, acrescentou.

Frisa que para aumentar a capacidade de lapidação e valorizar cada vez mais os diamantes angolanos, está a ser construído o Pólo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo (PDDS), localizado na província mineira da Lunda Sul.

A infra-estrutura, a ser inaugurada ainda este ano, vai reunir, num só espaço, fábricas de lapidação, escritórios, um centro de formação e as empresas do sector público e privado, visando estimular o crescimento e tirar partido do potencial do sub-sector dos diamantes.

Com uma capacidade de produção de mais de oito milhões de quilates por ano, Angola é o quinto maior produtor mundial de diamantes, com 13% da extracção deste mineral, tendo as províncias da Lunda-Norte e Lunda-Sul como as principais áreas de exploração diamantífera. Em África, o país ocupa a segunda posição, a seguir ao Botswana.

Para reforçar a capacitação dos profissionais da comunicação social no domínio diamantífero, a Associação do Jornalistas Económicos de Angola (Ajeco) promoveu, esta quarta-feira, um seminário sobre a certificação de diamantes angolanos.