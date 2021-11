País acentua adopção de fontes renováveis

Angola reduz a emissão de gases de efeito estufa em 50 mil toneladas por ano e poupa cerca de 190 milhões USD em combustíveis fósseis, face à construção de uma central solar fotovoltaica com capacidade para produzir 50 megawatts, na Bibala, província do Namibe.

A poupança de 190 milhões USD ocorre ao longo de 23 anos, o tempo útil da central fotovoltaica, estando ligada à substituição do consumo de 18 mil metros cúbicos de gasóleo por ano, de energia solar, de acordo com informações obtidas no acto de assinatura do acordo em Luanda, pela Sonangol, a ENDE e a RNT para a construção do projecto.



O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, que avançou estes dados, disse que a execução do projecto tem um custo previsto de 42 milhões USD, e que, depois de arrancar, em Dezembro, a empreitada fica concluída no quarto trimestre de 2022, comportando uma área de produção e uma subestação para fornecimentos iniciais no Namibe e Huíla.

No projecto, a Sonangol encarrega-se de produzir e transformar a energia, enquanto a Rede Nacional de Transporte de energia (RNT) e a Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE) desempenham as funções de transporte e distribuição.

O acordo foi assinado pelos administradores da RNT e ENDE Clara Sanches e João Furtado, bem como pelo presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Gaspar Martins, num acto em que participaram os ministros Diamantino Azevedo, bem como da Energia e Águas, João Baptista Borges.