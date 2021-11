A prestadora de serviços de pagamentos, “Paga3” marca presença na cimeira tecnológica mundial, Web Summit 2021, que decorre de 1 a 4 de Novembro do ano em curso, em Portugal.

O evento decorre sob o tema: é “Empreender é uma Forma de Mudar o Teu Futuro”.

Assim, a operadora móvel leva ao mais importante evento mundial de tecnologia, empreendedorismo, inovação a Paga3 que estará in loco e mais duas Startups que farão parte, mas de forma virtual nomeadamente a Angowaste e a Dey.

As referidas Startups foram vencedoras da edição 2021 do Unitel Go Challenge que realizado a 1 de Outubro do ano em curso.

No concurso a Paga3, prestadora de serviços de pagamentos que oferece aos clientes o modelo de produtos e serviços “parcelados” com entrega imediata foi a vencedora. O Unitel Go Challenge é um concurso de Negócios Digitais aberto todos os anos aos “empreendedores e desenvolvedores” de Angola, bem como aos angolanos residentes na Diáspora.

Em 2021 mais de 230 projectos foram submetidos ao concurso, tendo chegado apenas 10 para a final e três foram galardoados.

Embora seja mais conhecida pela vertente tecnológica, o Web Summit 2021 também vai abordar em conferência temáticas como o marketing e os media, sociedade e os tempos actuais, comércio, lifestyle e desenvolvimento de negócios.