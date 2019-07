PAC disponibiliza 17 milhões USD para financiar sete projectos

Sete projectos foram já contemplados com USD 17 milhões (seis mil milhões de kwanzas) no decurso deste mês, financiamento dos oito bancos que aderiram ao Programa de Apoio ao Crédito (PAC), revelou nesta terça-feira, em Luanda, o director Nacional para Economia, Competitividade e Inovação do Ministério da Economia e Planeamento, Marcelino Pinto.