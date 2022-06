Oxford Economics prevê inflação de 17% para Angola até Dezembro deste ano

A taxa de inflação em Angola vai diminuir para 17,6% até ao final de Dezembro de 2022, revela o estudo da consultora Oxford Economics, recentemente divulgado.

De acordo com a consultora a taxa de inflação no País desceu em Maio pelo quarto mês consecutivo, pelo que prevê que esta tendência se mantém até Dezembro.

Segundo a Oxford Economics, a taxa de inflação anual diminuiu ligeiramente para 24,4% em Maio, face aos 25,8% registados em Abril, uma redução de 1,4 pontos percentuais (pp).

Em termos mensais, a taxa de inflação em Maio foi de 0,9%, uma redução de 0,2 pp quando comparamos com 1,1% registado em Abril.

Segundo a consultora, os maiores contribuintes para o aumento da inflação mensal foram os alimentos e bebidas com maior contribuição de 0,47 pp, seguido por outros bens e serviços com 0,1 pp e móveis, utensílios domésticos e custos de manutenção 0,07 pp.

“Apesar do aumento dos preços globais dos alimentos devido à guerra da Ucrânia, a commodity global, choque de preços e o peso (56,3%) que os preços dos alimentos e bebidas têm no cabaz do IPC, alimentação e a inflação de preços de bebidas moderou para 28,8% em Maio, de um pico de 34,3% em Janeiro”, lê-se.

A consultora aponta igualmente que a valorização do kwanza está a mitigar os custos de bens importados. Na parte de trás do óleo flutuante receitas, o kwanza reforçou-se para cerca de 433 Kz/USD a unidade doméstica está cerca de 50% mais forte que o dólar dos EUA em comparação com 12 meses atrás.

A decisão do Governo em Outubro de 2021 de reduzir a taxa do Imposto de Valor Acrescentado (IVA) para uma lista de bens essenciais de 14% a 7% também dá aos consumidores um alívio adicional, acrescenta a Oxford Economics.

Além disso, a inflação dos preços dos transportes angolanos tem oscilado em torno de 15,5% ao longo do ano passado, apesar do preço global do petróleo que disparou para mais de 110 USD por barril de menos de 70 USD por barril durante este período.

A estabilidade da inflação dos preços dos transportes domésticos, avança a Oxford Economics, deve-se aos subsídios aos combustíveis que ajudam a manter os angolanos os preços das bombas de combustível entre os mais baixos do mundo.

A instituição prevê que a taxa média de inflação anual diminua para 22,2% em 2022, de 25,8% em 2021, graças aos efeitos de base, o adiamento do IVA, o abrandamento das taxas de crescimento dos agregados e a valorização do câmbio médio em kwanzas.

Esperamos que a moderação em inflação para 17,6% até ao final de Dezembro de 2022 dará margem ao Banco Nacional de Angola (BNA) reduzir a taxa de juro em 100 bps para 19%.