Ouro valoriza em dia de reunião em Jackson Hole

O ouro segue a valorizar pelo terceiro dia, após seis dias consecutivos de perdas. Os investidores estão à espera de pistas quanto ao caminho da política monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed), com as atenções centradas no discurso do presidente da Fed, Jerome Powell, em Jackson Hole, na sexta-feira.

Apesar de ser já claro que a subida das taxas de juro diretoras vai continuar, a dimensão e o ritmo desse aumento continua incerto.

Segundo o Negócios, o metal amarelo avança 0,65% para 1.762,56 USD por onça, ao passo que a platina sobe 0,89% para 887,95 USD e o paládio valoriza 2,20% para 2.083,27 USD.