Ouro recupera ligeiramente

O ouro continua perto de mínimos de seis meses, pressionado pelo “rally” do dólar que está neste momento a funcionar como refúgio, numa altura em que os investidores temem uma recessão e assistem ao endurecimento da política monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed).

Segundo o Negócios, o metal amarelo sobe 0,21% para 1.768,51 USD por onça, mantendo-se no entanto muito perto dos mínimos de 15 de Dezembro do ano passado (1.764,07 USD ). Por sua vez, o índice do dólar da Bloomberg – que compara a força da nota verde contra 10 divisas rivais – está em máximos de Março de 2020, a negociar na linha d’ água (0,03%) para 106,48.

“O ouro parece estar em segundo lugar face ao dólar”, comentou Gavin Wendt à Bloomberg. O analista sénior da MineLife explica que “o ouro teve um bom desempenho este ano, mas recentemente os ganhos do dólar tiverem um impacto negativo no ouro que é cotado em dólares”.

Esta quarta-feira, os investidores vão estar atentos à divulgação das minutas relativas à última reunião da Fed, numa altura em que o mercado procura pistas sobre a possibilidade de o banco central subir a taxa de juro directora entre 50 e 75 pontos base na próxima reunião agendada para os próximos dias 26 e 27 de Julho.