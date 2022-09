Ouro recua e negoceia abaixo dos 1.700 USD

O ouro estabilizou abaixo da linha dos 1.700 USD por onça, depois de na terça-feira ter atingido o valor mais baixo em dois meses. A pressionar o metal precioso estiveram os dados da inflação em agosto nos Estados Unidos.

O aumento dos preços no passado mês fixou-se nos 8,3%, 0,2 pontos percentuais acima do que o esperado pelos analistas, o que reforçou as perspetivas de um potencial agravamento do aumento do ritmo da subida das taxas de juro diretoras na próxima reunião da Fed.

Se até agora o mercado esperava uma subida em 75 pontos base, a elevada inflação em agosto levou já alguns economistas a colocarem em cima da mesa um aumento de 100 pontos base. Taxas mais elevadas tendem a impactar o desempenho do ouro, uma vez que este não remunera juros.

O metal amarelo cede 0,16% para 1.699,53 USD por onça, ao passo que a platina avança 0,31% para 887,09 USD e o paládio recua 0,73% para 2.091,25 USD.