Ouro perde com pressão da política monetária.

O ouro está a registar perdas, em antecipação dos dados da inflação dos Estados Unidos, com os investidores a tentarem obter mais informação sobre o tamanho dos aumentos das taxas de juro até ao final do ano.

O ouro perde 0,32% para 1.667,77 USD por onça.

A pressionar este metal estão ainda estatísticas do índice de preços no produtor nos Estados Unidos que aumentou pela primeira vez em três meses, subindo 0,4% em setembro face a agosto, de acordo com os dados do Departamento do Trabalho divulgados esta quarta-feira - dando assim força à Fed para que mantenha a sua política monetária de aumento dos juros diretores.

Já o alumínio, que tem estado em alta, depois de ter escalado mais de 5% esta quarta-feira, segue a negociar com ganhos e sobe 3,09% para 2.305 USD por tonelada no mercado londrino.

Isto, após a Bloomberg ter avançado que a Administração de Joe Biden está a ponderar aplicar um boicote total ao alumínio russo, em resposta à escalada militar da Rússia na Ucrânia - o que levou este metal industrial a disparar.