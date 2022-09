Ouro cai para mínimos de seis semanas

O ouro caiu para mínimos de seis semanas, pressionado pelas expectativas de que a Reserva Federal norte-americana (Fed) e outros bancos centrais vão continuar a subir as taxas de juro para combater a inflação. O metal amarelo segue assim a ceder pelo quinto dia consecutivo, enquanto o dólar valoriza.

O ouro cede 0,23% para 1.707,10 USD por onça, ao passo que a platina recua 0,33% para 846,12 USD. Já o paládio avança 0,58% para 2.100,29 USD.

A presidente da autoridade monetária norte-americana de Cleveland, Loretta Mester, disse, esta quarta-feira, que o banco central dos Estados Unidos precisará de subir as taxas de juro acima dos 4% até ao início de 2023. Um comentário que surge no mesmo sentido do que avançaram outros membros da Fed divulgados nos últimos dias.