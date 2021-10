Ouro cai mais de 1% com o dólar americano e o rendimento dos títulos sobe

Os preços do ouro caíram mais de 1% nesta terça-feira, com os rendimentos mais firmes do Tesouro dos EUA e um dólar mais forte prejudicando o apelo do metal porto-seguro, com os investidores aguardando os principais dados da folha de pagamento não agrícola dos EUA no final desta semana.

O ouro à vista caiu 0,9% para 1.753,40 USD por onça por 1429 GMT, e foi definido para sua primeira queda em quatro sessões. Os contratos futuros de ouro nos EUA caíram 0,9%, para 1.751,00 USD.

Movimentos ascendentes nos rendimentos do dólar e dos títulos, após a ligeira retracção observada ao longo dos últimos dias e uma ligeira recuperação no mercado de acções, estão a derrubar o ouro, disse David Meger, director de negociação de metais da High Ridge Futures.

O dólar americano atingiu a maior alta em um ano em relação aos principais rivais, tornando o ouro mais caro para os detentores de outras moedas.

O rendimento de referência de 10 anos, que na semana passada subiu para seu nível mais alto desde Junho em 1,5670%, ficou em 1,5240%.