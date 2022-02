Ouro a subir com investidores atentos à tensão entre Rússia e Ucrânia

A situação tensa que se vive na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia tem estado no centro das atenções ao longo das últimas semanas. E, no caso do ouro, a incerteza que um possível conflito acarreta tem ajudado a manter este metal em alta.



De acordo com o Jornal de Negócios, neste arranque de semana o ouro está a avançar 0,16%, com a onça a negociar nos 1 811,09 USD.Este é o valor mais elevado do ouro em quase oito sessões.



O facto de o Presidente dos EUA e de o homólogo francês terem já vindo a público falar sobre uma resposta ao aumento de militares russos na fronteira ucraniana concentra a atenção dada a esta questão geopolítica. Por sua vez, Moscovo continua a negar que esteja a pensar atacar o país vizinho.



"É um pouco surpreendente ver o mercado do ouro a manter-se relativamente em alta esta manhã a seguir aos dados do emprego [nos EUA] mais positivos do que era antecipado", comenta Warren Patterson, líder da área de estratégia de 'commodities' do ING Groep NV em Singapura. "Os riscos geopolíticos estão provavelmente a criar alguma procura por ativos-refúgio. No entanto, continuamos a acreditar que o ouro está já atrasado para uma correção em baixa", indica, citado pela Bloomberg.



Por sua vez, no mercado cambial, o euro está a perder força perante o dólar, a ceder 0,18% para 1,1428 USD. A libra esterlina está estável perante o dólar e avança apenas 0,01% para 1,3533 USD. Já o dólar está a registar uns meros 0,03% de avanço perante um cabaz composto por divisas rivais.