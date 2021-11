Os quatro maiores bancos de África são Sul-africanos

Os bancos comerciais Sul-africanos foram classificados pela The Banker como sendo os maiores bancos a nível da região africana em 2021. No top cinco dos maiores bancos, o Standard Bank Group ocupa a primeira posição, com um capital de nível 1 (medida principal da força financeira de um banco do ponto de vista de um regulador) avaliado em 11, 160 milhões USD.

O Standard Bank fortaleceu a posição como o maior credor do continente, posição que ocupa há mais de 20 anos com um ganho de 5,8% na base de capital de Nível 1, o único dos quatro maiores da África do Sul a registar tal aumento. Embora, impressionante nas circunstâncias, o Standard Bank caiu cinco lugares no Top 1000 geral, para o 157º lugar.

Na segunda posição ocupa o FirstRand, listado na Bolsa de Valores de Joanesburgo ( JSE) e na Bolsa de Valores da Namíbia (NSX), a FirstRand Limited é a maior instituição financeira por capitalização de mercado em África, a sua classificação de capital de nível 1 é de 7,746 milhões USD no ranking, permanecendo em segundo lugar no continente, com a base de capital de Nível 1 com queda de 15,5%.

O Absa Group catalogado como um dos maiores grupos de serviços financeiros diversificados de África pela Bolsa de Valores de Joanesburgo e com presença em 14 países, ocupa a terceira posição com um capital de nível 1 avaliado em 7, 6 milhões USD.

O NedBanc Group, na quinta posição do ranking, com um capital de nível 1 avaliado em 5, 5 milhões USD. Fora da África do Sul, o banco opera em cinco países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), por meio de subsidiárias e bancos no Lesoto, Moçambique, Namíbia, Swatini (Suazilândia) e Zimbábue, até Junho de 2021 os seus activos totais eram de 1,2 trilhões Randes.

Apesar de estar atrás do FirstRand e do Absa na classificação principal do Top 1000, o NedBank é o terceiro na tabela de desempenho geral do país, em grande parte graças ao desempenho mais forte nas métricas de eficiência operacional e de liquidez.

Depois de registar ganhos em todos os níveis em 2019, apenas três dos sete credores do país nas classificações de 2021 viram um aumento na posição de capital de nível 1 em 2020, à medida que maiores deficiências afectaram os balanços destes bancos.

Apenas o Banco do Egipto, o National Bank of Egypt constava na lista dos cinco maiores bancos de África, posto na quarta posição, com um capital de nível 1 de 5, 463 milhões USD. É conhecido como o banco comercial mais antigo do Egipto, responsável pela emissão e gestão de certificados de investimentos em nome do governo daquele país. Os activos totais do NBE representavam 31,5% dos activos totais dos bancos egípcios até finais de Março do corrente ano.

Como é feita a classificação

Na classificação dos melhores bancos do mundo, são levantadas as seguintes questões:

Quão bem o sector bancário global avançou em tempos sem precedentes? Onde estão os seus pontos fortes e fracos? Qual banco tem fundamentos mais fortes em comparação aos outros? Isso é o que a classificação dos 1000 melhores bancos mundiais do The Banker é capaz de identificar, com base em mais de 120 pontos de dados rastreados no banco de dados do The Banker todos os anos.

Analisa-se os resultados por região, país e banco a banco, bem como a metodologia de banco de melhor desempenho para identificar os líderes que se destacam dos demais.

O modelo se refere a 30 índices principais para pontuar e classificar os bancos, país por país, em seu desempenho nas seguintes categorias:

Crescimento, Eficiência operacional, Retorno sobre o risco, Solidez, Lucratividade, Qualidade do activo, Liquidez.

O desempenho de cada banco nessas categorias é então usado para gerar uma pontuação e classificação geral do “Banco com melhor desempenho”.

Um pouco sobre a TheBanker

A The Banker é uma instituição ligada a área de comunicação social que fornece inteligência económica e financeira para o sector financeiro mundial. A mesma permanece com a reputação de precisão, autoridade e integridade desde o acidente de Wall Street até a crise financeira de 2008.

A instituição oferece uma ampla gama de notícias, recursos, análises e entrevistas, e cobertura detalhadas de todas as questões-chave enfrentadas pelo sector financeiro mundial.

A mesma publica relatórios sobre: Mercados de capitais, derivativos e produtos estruturados, infra-estrutura e financiamento de projectos e finanças islâmicas Banca, regulação e risco: regulação, banco de varejo, banco de atacado, banco privado, questões de gestão e governação.

Transacções e tecnologia: negociação, financiamento comercial, serviços de títulos, Dados de bancos de transacções e gestão de caixa: centros financeiros internacionais, tendências e classificações, incluindo os 1000 principais bancos mundiais.

Seu banco de dados exclusivo de mais de 5 mil bancos mapeia sua solidez e solidez financeira por meio de capital de nível 1, sua lucratividade e seu desempenho em comparação com seus pares.

The Banker é tida como a principal fonte de dados e análises para o sector financeiro.

Produto

Revista impressa The Banker, existente desde 1926, fornece comentários investigativos e análises de especialistas sobre os principais desenvolvimentos na arena bancária global.

Banco de dados do banco, o Banker publica regularmente classificações de bancos por capital de Nível 1, com classificações secundárias por activos, relação capital e activo, crescimento do lucro real, lucro sobre o capital médio e retorno sobre os activos.

Global Risk Regulator, um serviço especializado do Financial Times, Global Risk Regulatório, que fornece relatórios perspicazes em todo o cenário regulamentar com a opinião dos mais influentes líderes de pensamento, especialistas em regulamentação e políticas.