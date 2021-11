Os Organismos de Investimento Colectivo no desenvolvimento do agronegócio

A Hemera Capital Partners (HCP) acredita que existem oportunidades para o lançamento de fundos de investimento, com foco especial ao agronegócio, anunciou o Administrador Executivo, Mário Amaral que frisa que a instituição se propõe a trabalhar com investidores para se financiar este sector com o intuito de desenvolvê-lo de forma sustentável.

O agronegócio no País necessita de fundos de investimentos para dissipar o desfasamento entre os promotores e os investidores e criar uma estrutura financeira robusta, defende Mário Amaral. Ao abordar o tema “Os Organismos de Investimento Colectivo (OIC) e o agronegócio em Angola” num dos painéis do Agrosummit 2021, realizado esta semana, o gestor destacou o potencial arável dos solos nacionais e a necessidade de criação de uma estrutura agregadora que maximize a utilização das linhas actualmente existentes no mercado e capitalize o financiamento da banca para este sector de actividade.

Adicionalmente, foi mencionado que os fundos podem de forma transversal, aos diversos projectos, preencher as lacunas existentes na cadeia de valor do agronegócio, actuando como impulsionador de projectos na área industrial, logisitica, sementes, fertilizantes, etc.

“Isto porque os fundos em si conhecem muito bem o sector financeiro, conhecem muito bem os investidores e conseguem fazer esse contacto directo com os agentes económicos” disse.

Aponta como opções de financiamento ao sector do agronegócio os fundos mobiliários que poderão financiar efectivamente os promotores, através da compra das obrigações corporativas emitidas pelos mesmos, os fundos imobiliários que têm também um papel muito importante para fazer a aquisição de terrenos, desenvolver as suas infraestruturas e promover o arrendamento para exploração dos produtores. Indica ainda os fundos de capital de risco que reforçam a estrutura dos capitais próprios dos projectos e possibilitam a posterior a aquisição de financiamento no mercado tradicional.

“Esse reforço de capital próprio muitas vezes também é acompanhado por uma implementação e know-how técnico e de gestão que muitas vezes os produtores do sector não têm, podendo ser instrumentos financeiros importantes”.

“Por outro lado, os fundos de investimentos em Angola têm outra característica especial, são dotados de um perfil fiscal diferenciado, podem apresentar uma carga fiscal competitiva.

Ao nosso jornal, Mário Amaral diz que a HCP, enquanto sociedade gestora, acompanha atentamente os desafios e oportunidades do agronegócio e procura contribuir no desenvolvimento de iniciativas transformadoras para o sector.

Actualmente a HCP tem sob gestão cerca de 200 mil milhões Kz, distribuídos entre fundos mobiliários e imobiliários.