Os marcos históricos dos 17 anos da CMC

Março é o mês da Mulher, é o mês em que a Comissão do Mercado de Capitais completa mais um ano e a sua designação é pronunciada no feminino. A CMC traz consigo um grande respeito e reconhecimento pelas Mulheres, onde a sua história é incontornavelmente marcada pela liderança feminina ao mais alto nível.

O mercado de capitais nunca esteve tão em alta como nos últimos tempos. A cada minuto nas redes sociais e websites na internet, as pessoas são convidadas a realizarem investimentos neste segmento. Contudo, o desconhecimento sobre estas matérias no nosso país ainda é significativo.

A propósito dos 17 anos que a Comissão do Mercado de Capitais comemora em 2022, fui convidada a apresentar um resumo sobre os marcos históricos deste órgão regulador do sistema financeiro. Mas antes importa referir que a CMC é uma entidade sujeita à superintendência do Presidente da República e à tutela da Ministra das Finanças, nos termos previstos no seu Estatuto Orgânico e nas disposições do Código de Valores Mobiliários. Tem a função de regular e supervisionar o mercado de valores mobiliários e os seus intervenientes. Por outras, palavras a CMC regula e supervisiona as actividades da Bolsa de Dívida e Valores de Angola, dos Peritos Avaliadores de Imóveis de Organismos de Investimento Colectivo, dos Organismos de Investimento Colectivo, corretoras, entre outros, e garante que as operações realizadas sejam transparentes e seguras.

A CMC tem poderes para disciplinar a actuação dos diversos integrantes do mercado. O seu poder de regular abrange todas as matérias referentes ao mercado de valores mobiliários.

Alguns leitores poderão neste momento questionar o que são valores mobiliários. Pois bem, valores mobiliários são títulos financeiros que podem ser de propriedade (acções) ou de crédito (obrigações). Eles podem ser emitidos por entidades públicas, como o próprio governo, ou privadas, como empresas e instituições financeiras. No mercado financeiro, os valores mobiliários funcionam como instrumentos de captação de recursos para as empresas e outras entidades, ou seja, são meios de financiamento. Para os investidores, são activos que proporcionam diferentes rentabilidades e riscos.

Feito este preâmbulo sobre a CMC e as suas responsabilidades, segue-se uma incursão cronológica pelos factos desde o surgimento do núcleo de desenvolvimento da CMC aos dias de hoje.

1997 e 1998

A história da CMC começa com a criação do núcleo para o desenvolvimento da Comissão do Mercado de Capitais e Bolsa de Valores, em Setembro de 1997, sob a liderança do Dr. Cruz Lima. Os primeiros estudos sobre a constituição da Bolsa de Valores de Angola foram realizados em 1998. Seguiu-se um período de aprendizagem e recrutamento de quadros.

2005

O ano de 2005 foi marcante para a história da CMC pois, a 18 de Março, foi publicado o Decreto nº 9/05, de 18 de Março, que criou a CMC e aprovou o seu Estatuto Orgânico, configurando-a como pessoa Colectiva de Direito Público, dotada de personalidade jurídica e autonomia administrativa, financeira e de património próprio, sujeita à tutela do Ministério das Finanças, tendo, mais tarde, sido revogado pelo Decreto Presidencial n.º 54/13, de ____. Mas, para a história, esta é a data de nascimento oficial da CMC.

No dia 23 de Setembro do mesmo anofoi publicada a Lei n.º 12/05- Dos Valores Mobiliários e no dia 30 de Setembro, a Lei das Instituições Financeiras (Lei n.º 13/05) que dão respaldo à actividade da CMC. No final de 2005, no dia 30 de Dezembro, o Despacho n.º 22/05 do Ministro das Finanças, então Dr. José Pedro de Morais, define a Comissão do Mercado de Capitais com funções de regulação, supervisão, fiscalização e promoção do mercado de capitais em Angola.

2006 -2011

Entre 2006 e 2011, a actividade da CMC não registou muitos marcos, havendo a registar apenas a nomeação do Conselho Consultivo, em 2 de Maio, por Despacho do Ministro da Finanças ( n.º 234/06) e a nomeação da Comissão de Reestruturação e Gestão da CMC, coordenada pela Dra. Valentina Filipe. Começa aqui o registo de tradição de liderança no feminino na família CMC.

2012

2012 é, à semelhança de 2005, um ano frutífero, com acções determinantes, que se inícia com a nomeação do 1º Conselho de Administração, do Dr. Archer Mangueira como Presidente do Conselho da Administração da CMC, pelo Decreto Presidencial n.º 23/12 de 30 de Janeiro e com a subsequente aprovação do Primeiro Plano Estartégico da CMC para 2012-2017.

2013-2014

Em 2013 é publicado o Decreto Legislativo Presidencial n.º 54/13, de que aprova o novo Estatuto Orgânico da CMC.

O Decreto Legislativo Presidencial n.º 7/13, de 11 de Outubro - Do Regime Jurídico dos Organismos de Investimento Colectivo, bem como o Decreto Legislativo Presencial n.º 5/13, de 9 de Outubro- Do Regime Jurídico das Sociedades Corretoras e Distribuidoras de Valores Mobiliários também são considerados marcos importantes para o mercado de valores mobiliários, pois trazem à luz e de forma densificada o regime aplicável a um certo tipo de entidades deste mercado.

Entre 2013 e 2014 a CMC realiza um vasto leque de acções voltadas para o público com o intuito de dar a conhecer o Mercado de Valores Mobiliários. Universidades, igrejas, órgãos públicos e instituições privadas receberam a visita dos representantes da CMC, que contava, entre os seus Administradores, com a participação activa da Dra. Vera Daves de Sousa, à frente do pelouro da Promoção do Mercado.

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola, BODIVA – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. é implementada no dia 17 de Dezembro de 2014, com o lançamento do Mercado de Dívida Pública.

2015 -2016

O lançamento do Mercado de Dívida Corporativa, ocorre em 2015, ano em que é publicada a Lei de Base das Instituições Financeiras, consolidando a posição da CMC. A aprovação do Código de Valores Mobiliários, pela Lei n.º 22/15 de 31 de Agosto, reforça os pilares para a actuação da CMC enquanto órgão regulador do mercado. No mesmo ano arranca o Mercado da Bolsa de Títulos do Tesouro da BODIVA.

Em 2016, com a nomeação do Dr. Archer Mangueira para o cargo de Ministro das Finanças registam-se mudanças significativas na CMC. O Conselho de Administração da CMC passa a ser liderado pela Dra. Vera Daves de Sousa e é nomeado o 2º Conselho de Administração da CMC, pelo Decreto Presidencial n.º 207/16 de 29 de Setembro.

2017

O lançamento da Central de Valores Mobiliários de Angola (CEVAMA) aconteceu em 2017. Esta Central assegura os serviços de custódia, compensação e liquidação dos valores mobiliários.

Um marco importante na história da CMC foi a sua admissão como membro ordinário da Organização Internacional das Comissões de Valor (OICV ou IOSCO), em Julho de 2017, concretizando assim um dos objectivos da sua estratégia para dotar o sistema financeiro angolano de um mercado de valores mobiliários transparente, eficiente e credível. A OICV | IOSCO, fundada em 1983, é o principal grupo internacional de reguladores dos mercados de valores mobiliários. Os objectivos e princípios da IOSCO são instrumentos fundamentais para o desenvolvimento e implementação de padrões internacionais de regulação, supervisão e de enforcement internacionalmente reconhecidos como medidas orientadoras a aplicar, a nível global, pelos participantes de mercado e pelas autoridades.

No final de 2017, a CMC regista mais uma mudança no seu Conselho de Administração. O Dr. Mário Gavião assume a sua presidência após a nomeação da Dra. Vera Daves de Sousa para o cargo de Secretária de Estado para as Finanças e Tesouro e mais tarde Ministra das Finanças. A Dra. Edna Kambinda assume o Pelouro da Supervisão. No mesmo ano é realizado o primeiro Fórum do Mercado de Capitais, que se repete anualmente.

2018 - 2019

Em Outubro de 2018, ao abrigo da IOSCO, a CMC realiza a 1ª Feira da Semana do Investidor na rede de Mediatecas de Angola.

Como consequência da dimensão das actividades realizadas no âmbito da literacia financeira nos anos anteriores, a CMC é convidada, em 2019, a integrar o C8, Comité de Investidores Não Qualificados, que tem o objectivo de analisar os riscos emergentes em matérias relacionadas com a proteção do investidor, com vista à adoção pela IOSCO das políticas que se afigurem necessárias e promover a educação financeira. Ainda em 2019, o Pelouro da Promoção anteriormente liderado pelo Dr. Ottoniel Santos, passa para a responsabilidade da Dra.

Edna Mascarenhas, antiga Directora do Departamento de Supervisão dos Organismos de Investimento Colectivo.

2020 – 2021

Em 2020, a Dra. Maria Uini Baptista é nomeada Presidente do Conselho de Administração da CMC. Apesar de 2020 ter sido um ano particularmente difícil devido à pandemia COVID-19, a CMC atingiu mais um marco no âmbito da Educação Financeira, que foi a participação enquanto coordenadora da Semana Mundial do Investidor para África. Com recurso às tecnologias foi possível tornar o evento memorável e elevar a fasquia das acções de educação financeira.

Estamos em 2021, a CMC produz o primeiro relatório referente aos 5 anos de actividade dos Organismos de Investimento Colectivo – OIC referente ao período de 2015-2020. Até 2016, o número de OIC constituídos era pouco expressivo, estando registados apenas 7 (sete). A partir de 2017, a CMC verificou um crescimento notório. Entre 2015 e 2020 alcançou um total de 37 (trinta e sete) OIC registados.

Com inúmeros desafios e incertezas agravadas pela pandemia, mas com a certeza de que o “day after” será melhor a CMC continua a fazer história. E assim, no âmbito do Programa de Privatizações – PROPRIV – a CMC, aprovou no dia 5 de Novembro de 2021, o primeiro prospecto simplificado para um leilão em bolsa, das acções do Banco de Comércio e Indústria (BCI). Esta foi a primeira experiência registada em Angola para emissão de acções via BODIVA, um marco histórico para a alta finança no nosso país.

No plano internacional, a CMC tem-se pautado por relações de cooperação com várias organizações, entre elas com o Comité de Seguros, Títulos e Instituições Financeiras Não Bancárias (CISNA), que organizou na sua 44º reunião anual, a votação para eleição dos membros do Conselho de Administração do CISNA e dos membros do Sub-Comité do mercado de capitais. Tratam-se das primeiras eleições do género onde representantes da CMC foram eleitos, tendo o Dr. Sebastião Manuel, Assessor do Conselho de Administração da CMC, sido eleito para o cargo de Membro do Conselho de Administração do CISNA e a Dra. Ludmila Dange, Directora do Gabinete de Desenvolvimento do Mercado da CMC, para o cargo de Membro do Sub-Comité do Mercado de Capitais.

Para 2022 está em curso a finalização da elaboração da nova estratégia e a revisão do Estatuto Orgânico da CMC, visto que tornar-se Entidade Administrativa Independente à luz no novo regime aplicável às Entidades Administrativas Independentes. Apesar de estarmos ainda no primeiro trimestre, perpectivam-se novos marcos para a história desta instituição que em breve atingirá a maior idade.

Porque estamos em Março, e para terminar, importa reiterar a grande tradição de liderança no feminino que a CMC cultiva. Nomes como Valentina de Carvalho, Vera Daves de Sousa, Maria Uini Baptista, Edna Kambinda, Edna Mascarenhas e Nádia Pinto ficarão na históriade uma instituição que conta com 48,7% dos seus cargos de liderança ocupados por Mulheres.