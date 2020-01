Os desafios de Sérgio Santos para tornar Angola mais forte

Conhece os cantos à casa, está por dentro dos dossiers mais importantes, domina os temas-chave da economia, conhece os stakeholders e é respeitado e reconhecido, dentro e fora do Governo, como mais do que uma jovem promessa. Sérgio Santos, que hoje tomou posse como ministro da Economia e Planeamento (de que era secretário de Estado), completa 42 anos em Março - mas a juventude não é um obstáculo aos desafios que tem pela frente.

E não são poucos. O novo ministro integra a equipa económica, liderada pelo ‘senador’ Nunes Júnior, o ministro de Estado e da Coordenação Económica, que tem como missão prosseguir os esforços de alteração estrutural do paradigma económico angolano, criando as condições propícias ao investimento, incluindo o estabelecimento de confiança no País.

Quem o conhece diz que sabe bem o que quer e que está sempre preparado, nas reuniões e encontros com inúmeros empresários que tem mantido. “Vai querer fazer e não só falar”, diz um empresário que com ele tem tido reuniões e lhe elogia a capacidade de trabalho. “Poderia ser ministro em qualquer lado”, refere outro responsável que com ele tem tratado de dossiers ‘quentes’ para as empresas. Os desafios económicos são muitos. E Sérgio Santos tem vários a ser cargo, com o apoio dos restantes elementos da equipa - e de todo o Executivo.

Sérgio Santos fez uma licenciatura em Economia, com Menção Honrosa, na Faculdade de Economia da Agostinho Neto, em 2002, e em 2010 completou o MBA em Gestão de Empresas pela Universidade de Navarra, IESE Business School, Campus de Barcelona.

O conhecimento profundo das necessidades das empresas e do empresariado vão ajudar num dos temas mais relevantes: o Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e

Substituição de Importações (PRODESI).

É uma das ferramentas mais importantes do Governo, que chama também a banca comercial a ajudar a tornar a economia menos dependente do petróleo, operando o que se fala há anos, mas pouco tem sido feito: aumentar a produção nacional, reduzir a dependência do exterior para quase tudo, incluindo o que comemos - a famosa diversificação da economia.

Intimamente associado ao PRODESI - que Sérgio Sousa tem apresentado em vários fóruns - está o Programa de Apoio ao Crédito (PAC), instrumento fulcral para apoiar os empresários a operarem a mudança necessária na economia - uma mudança estrutural. E, aqui, a palavra de ordem é reforçar, reforçar e reforçar a adesão.

Destina-se a empresas ou cooperativas de produtores nos ramos da actividade económica da agro-pecuária, das pescas e da indústria que já produzem algum dos 54 bens contemplados no PRODESI. É com eles que o Governo conta para dar força a tudo o que é Feito em Angola.

Também nas privatizações Sérgio Santos é uma figura tutelar, em termos orgânicos, quer práticos, porque é, há anos, alguém que conhece bem o universo empresarial do Estado. A experiência vem também das funções desempenhadas no passado: foi assessor do vice-PR para os Assuntos Económicos e Empresariais (2012- 2013) e secretário do Presidente da República para os Assuntos Económicos (2013- 2015), antes de se tornar secretário de Estado do Ministério da Economia e Planeamento.

Criar confiança

Criar confiança, coordenar políticas com colegas do Governo, mudar mentalidades, forçar as mudanças necessárias são tarefas do novo ministro que, diz quem o conhece, é determinado e focado, não deixando pontas soltas nem fugindo a debates, ouvindo para decidir com equilíbrio.

Angola tem que melhorar o ambiente de negócios, ganhar credibilidade, e os desafios do ministro - do Governo - também passam por aqui. É preciso dar mais voz às empresas e aos empresários, porque são eles os ‘novos’ actores da economia . Sérgio Sousa tem aqui um papel, por tutelar departamentos públicos ligados à vida das empresas. É preciso desburocratizar e apoiar o empreendedorismo, para criar novos players capazes de ajudar Angola ser um País auto-suficiente, até exportador.

Sérgio Santos vai ser, cada vez mais, o homem das pontes entre Estado e privados porque, como disse há tempos “não é o Governo que vai produzir”. A ideia ´é de “parceria”, num ambiente em que tudo está a mudar, com o reforço da transparência, melhoria da Justiça e das instituições.

É verdade que nem tudo depende do jovem ministro, porque a liberalização da economia angolana é um processo que envolve todos os membros do Governo. Mas, no que depender de Sérgio Santos, ninguém acredita que não se concretize.